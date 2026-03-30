Marco Bezzecchi stabilisce un nuovo record in MotoGP: il romagnolo sugli scudi in top-class

Sono numeri importanti quelli di Marco Bezzecchi in MotoGP. Il pilota italiano dell’Aprilia ha dominato ieri il GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026, precedendo il compagno di squadra, Jorge Martin, e il centauro della KTM, Pedro Acosta. Un’affermazione costruita fin dalla prima tornata, partendo in maniera convincente e rispondendo anche duramente agli attacchi di Acosta nelle prime fasi.

Con questo risultato, il romagnolo è tornato in vetta alla classifica mondiale e ha portato a nove i successi in carriera nella massima cilindrata. Per “Bez” si parla del 21° podio in top-class e vanno considerati una serie di primati importanti per definire la qualità delle prestazioni del centauro nostrano.

Bezzecchi, infatti, è il primo pilota dal 1992 che conduce 5 GP consecutivi dall’inizio alla finale: sono 121 giri in testa di fila, battuto il record dell’era moderna di Jorge Lorenzo nel 2015 (103). Una continuità di rendimento spaventosa, se si considera anche quanto fatto negli ultimi due round della stagione passata.

Inoltre, l’alfiere di Noale è il primo pilota a vincere i primi tre GP di una stagione dal 2014, quando fu Marc Marquez che ottenne questo risultato. A onor del vero, il Cabroncito in quell’annata si spinse molto oltre, dal momento che fece propri i primi 10 GP, un dato irreale in sella alla Honda. Pertanto, Bezzecchi è entrato a tutti gli effetti nel gotha della classe regina e vorrà dare un seguito per far suo l’iride a fine anno.