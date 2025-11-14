Moto2: Holgado il più veloce nelle pre-qualifiche di Valencia. Arbolino e Vietti in top10

Si sono da poco concluse le pre-qualifiche Moto2 valide per il Gran Premio di Valencia 2025, ultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito dedicato a Ricardo Tormo, la migliore prestazione al termine della sessione è stata fatta segnare da Daniel Holgado con il crono di 1:32.408, nuovo record della pista. Il rookie del team CFMoto Aspar, nonostante una scivolata in ghiaia senza conseguenze, è comunque riuscito ad anticipare tutti gli avversari.

Seconda piazza per il britannico Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) che si ferma a 123 millesimi dalla vetta. Terza posizione per Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo) che conclude la sua prova distante 176 millesimi dalla migliore prestazione. Accede al Q2 di domani anche Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) che paga 228 millesimi.

Quinto invece Alex Escrig (KLINT Forword Factory Team, +0.254). Completano poi la top 10 Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, +0.276), Celestino Vietti (SpeedRS Team, +0.345), Barry Baltus (Fantic Racing, +0.357), Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, +0.374) e Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, +0.380).

Sessione non perfetta per lo spagnolo che è ancora in lotta per il titolo. Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ha infatti incredibilmente steccato la pre-qualifica, conclusa solo al 19esimo posto. Il brasiliano dovrà rimettere a posto tutto nel Q1 di domani, sperando di ottenere una posizione migliore sulla griglia di partenza.