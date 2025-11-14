MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Valencia 2025: Bezzecchi e Bagnaia nelle retrovie, svetta Miller a sorpresa

Calato il sipario sulle prime prove libere del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito “Ricardo Tormo” i piloti e i team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle pre-qualifiche di oggi, ma soprattutto di domani, pensando alle qualifiche e alla Sprint Race.

Un round in cui si punterà per lo più al successo di tappa, in quanto i verdetti più importanti sono stati già emessi. Mancherà il primattore, Marc Marquez. L’asso iberico, dominatore della stagione, ha saggiamente pensato di recuperare dopo l’incidente di Mandalika e di tornare in sella alla sua Ducati l’anno venturo coi test pre-season nel 2026.

Un’assenza che apre il campo a diversi centauri. Francesco Bagnaia si è presentato coi punti interrogativi che hanno caratterizzato la sua annata. Su una pista così tortuosa, ci si chiedeva se Pecco sarebbe stato in grado di trovare delle soluzioni alle sue problematiche in sella alla GP25. Nello stesso tempo, c’era curiosità su quello che avrebbe fatto Marco Bezzecchi, sulla sua Aprilia.

Ebbene, piuttosto attardati nella FP1 sia il romagnolo che Pecco. Bezzecchi ha concluso in col diciottesimo tempo, mentre il piemontese si è classifica 21° con un distacco di 1.146 dalla vetta. Una sessione tutta da valutare, ma di sicuro entrambi avranno di che lavorare. Il migliore, in questo contesto, è stato l’australiano Jack Miller (Yamaha Pramac) col tempo di 1:30.382 a precedere l’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura di 0.323 e la Honda dell’iberico Aleix Espargaró di 0.325. Il migliore tra i centauri nostrani è stato Franco Morbidelli (Ducati VR46), quinto e distanziato di 0.478.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP VALENCIA MOTOGP 2025

1 Jack Miller Yamaha – Prima Pramac 1:30.382 —

2 Ai Ogura Aprilia – Trackhouse 1:30.705 +0.323

3 Aleix Espargaró Honda – HRC Test Team 1:30.707 +0.325

4 Raul Fernandez Aprilia – Trackhouse 1:30.800 +0.418

5 Franco Morbidelli Ducati – VR46 1:30.860 +0.478

6 Alex Marquez Ducati – Gresini 1:30.884 +0.502

7 Joan Mir Honda – HRC Castrol 1:30.926 +0.544

8 Pedro Acosta KTM – Factory 1:30.998 +0.616

9 Fabio Di Giannantonio Ducati – VR46 1:31.033 +0.651

10 Augusto Fernandez Yamaha – Factory 1:31.035 +0.653

11 Fermín Aldeguer Ducati – Gresini 1:31.113 +0.731

12 Luca Marini Honda – HRC Castrol 1:31.146 +0.764

13 Johann Zarco Honda – LCR Castrol 1:31.171 +0.789

14 Fabio Quartararo Yamaha – Factory 1:31.204 +0.822

15 Alex Rins Yamaha – Factory 1:31.301 +0.919

16 Brad Binder KTM – Factory 1:31.319 +0.937

17 Enea Bastianini KTM – Tech3 1:31.326 +0.944

18 Marco Bezzecchi Aprilia – Factory 1:31.364 +0.982

19 Maverick Viñales KTM – Tech3 1:31.430 +1.048

20 Somkiat Chantra Honda – LCR Idemitsu 1:31.454 +1.072

21 Francesco Bagnaia Ducati – Lenovo 1:31.528 +1.146

22 Miguel Oliveira Yamaha – Pramac 1:31.715 +1.333

23 Nicolo Bulega Ducati – Lenovo 1:31.766 +1.384

24 Jorge Martin Aprilia – Factory 1:31.923 +1.541