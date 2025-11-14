MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Valencia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

La lunga stagione del Motomondiale 2025 è giunta a termine. In questo weekend andrà infatti in scena l’ultimo appuntamento del calendario, il Gran Premio di Valencia 2025. Sul circuito Ricardo Tormo le tre classi vivranno l’ultima gara prima della lunga sosta. Con il titolo della classe regina già assegnato poche sono le battaglie restanti per la classifica piloti.

Dopo la prima sessione di prove libere e le pre-qualifiche di oggi, la MotoGP vivrà, come sempre un sabato ricco di eventi. Si inizierà domani con le FP2 Moto3 alle 8.40, seguite da quelle della Moto2 alle 9.25. Poi sarà il turno della classe regina scendere in pista per disputare la seconda sessione alle ore 10.10. Subito dopo i piloti saranno impegnati con Q1 e Q2 dalle 10.50. Toccherà quindi alle qualifiche Moto3 alle 12.50 e quelle Moto2 alle 13.45. Grande finale con la classica Sprint Race in programma alle ore 15.

Come vedere il sabato del GP di Valencia? Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta live di tutti gli eventi. TV8 offrirà in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint. Lo streaming invece sarà curato da Sky Go, Now Tv e TV8.it. OA Sport vi offrirà come sempre le dirette live testuali delle sessioni della classe regina per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA DOMANI GP VALENCIA 2025

Sabato 15 novembre

Ore 08.40-09.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 09.25-09.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.10-10.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.50-11.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 11.15-11.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 12.50-13.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.15-13.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 15.00 Sprint Race MotoGP

DOVE VEDERE IL GP DI VALENCIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e TV8 (qualifiche e Sprint)

Diretta streaming: Sky go, NOW Tv e TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport