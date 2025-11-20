Missione compiuta: Gottardi e Orsi Toth nella storia! Sono ai quarti al Mondiale di Adelaide. Ritirate Ana Patricia/Duda

Risultato storico ad Adelaide. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth scrivono una pagina indimenticabile del beach volley italiano, centrando i quarti di finale del Mondiale 2025: un traguardo che nessuna coppia azzurra, né maschile né femminile, aveva mai raggiunto. Una vittoria che profuma d’impresa, costruita con cuore, carattere e una seconda parte di match semplicemente devastante. Le azzurre ribaltano le tedesche Bock/Lippmann con una rimonta feroce e una serie di colpi che resteranno nella memoria, trasformando una partita difficile in una celebrazione di talento e maturità agonistica.

Una vittoria costruita con lucidità e freddezza, nonostante l’avvio complicato di entrambi i set. Dopo un primo parziale conquistato 21-18, il secondo si trasforma in una cavalcata indimenticabile: le azzurre, sotto 12-14, trovano una sequenza devastante che ribalta completamente l’inerzia del match. È Reka Orsi Toth a dare la scossa: prima un attacco, poi una serie micidiale di ace che manda in tilt la ricezione tedesca. In mezzo, il muro puntuale di Gottardi e una difesa che non concede più nulla. Il break diventa 7-0, un parziale surreale che rovescia le tedesche e spalanca all’Italia i quarti di finale. Sul 19-14 arriva un altro ace di Reka, seguito dal punto del definitivo 21-14, un mani-out che scatena la festa.

La partita aveva già raccontato molto nel primo set: equilibrio, strappi, rimonte. Orsi Toth e Gottardi, dopo un avvio contratto, avevano preso ritmo grazie alla vena offensiva di Valentina in diagonale e ai muri pesanti su Lippmann. Anche le tedesche avevano mostrato solidità, spingendo con il servizio e trovando punti pesanti proprio con Lippmann, ex stella dell’indoor, ma le azzurre avevano sempre trovato la risposta giusta nei momenti chiave, come il muro di Gottardi sul 18-16 e la parallela di Reka che aveva chiuso il set 21-18.

Nel secondo parziale le tedesche provano a spingere con Bock in difesa e Lippmann in attacco, ma l’Italia tiene botta: mani-out, tocchi intelligenti e un muro che cresce scambio dopo scambio. Sul 12-14 arriva il time-out azzurro e da lì inizia l’uragano: Gottardi piazza un muro, poi una slash, poi un contrattacco. Reka firma ace in serie, fino al punto finale che vale la top 8 mondiale.

Per l’Italia è un risultato enorme ma non sorprendente: sia al maschile che al femminile, nessuna coppia italiana è mai andata oltre i quarti in un Mondiale. E questo aggiunge valore all’impresa. Ora la corsa riparte subito: nella notte italiana, alle 5, le azzurre affronteranno le numero 1 del tabellone, le brasiliane Thamela/Victoria, per un posto in semifinale. Le brasiliane hanno sconfitto 2-1 le campionesse europee, le ucraine lazarenko/Romaniuk

La giornata ha visto già la disputa di alcuni degli ottavi di finale in programma. La notizia più eclatante è il ritorno delle campionesse olimpiche di Parigi e Mondiali di Roma, le brasiliane Ana Patricia/Duda per il riacutizzarsi dell’infiammazione tendinea che sta tormentando Ana Patricia dall’inizio della stagione. Del loro ritiro hanno approfittato le statunitensi Donlin/Denaburg che sono ai quarti.

In campo maschile sorpresissima targata Francia con Rotar/Gauthier-Rat che hanno sconfitto 2-1 i qatarini Cherif/Ahmed, reduci da una grande stagione. Ai quarti anche i campioni in carica Perusic/Schweiner e i brasiliani Evandro/Arthur.