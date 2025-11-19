Beach Volley Mondiale – Adelaide 2025 Mission impossible per Claudia Scampoli e Giada Bianchi nella seconda giornata del Mondiale di Adelaide, dedicata ai sedicesimi di finale. La giornata completa il quadro degli ottavi di finale, con tanti potenziali protagonisti ancora in corsa sia nel torneo maschile che in quello femminile. Cresce l’attesa per la super sfida di domani tra Gottardi/Orsi Toth e la coppia tedesca Bock/Lippmann, uno degli incroci più attesi di questa fase a eliminazione diretta. Di tutto questo parleremo nella nuova puntata di Beach Zone – Speciale Mondiali, insieme a Carlotta Cambi e Tobia Marchetto. ️ Conducono Simona Bastiani ed Enrico Spada. Analisi, risultati, protagonisti e prospettive delle coppie italiane ai Mondiali di Beach Volley! #BeachVolley #MondialiBeachVolley #Adelaide2025 #ScampoliBianchi #GottardiOrsiToth #BeachZone #Volleyball #FIPAV #SportItalia #Pallavolo #BockLippmann