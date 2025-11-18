Beach volley, Gottardi-Orsi Toth avanzano agli ottavi: “Molto soddisfatte della prestazione”

Ottime notizie in chiave azzurra dai Campionati Mondiali 2025 di beach volley, in corso di svolgimento sulla sabbia australiana di Adelaide. Quest’oggi Claudia Scampoli e Giada Bianchi hanno superato infatti il lucky loser match accedendo ai sedicesimi di finale, mentre l’altra coppia azzurra composta da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si è imposta per 2-0 sulle quotate tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann ottenendo il pass per gli ottavi.

Orsi Toth ha commentato così la vittoria odierna: “Era una partita molto difficile. Müller/Tillman sono un’ottima squadra che veniva da un primo posto nell’ultimo torneo della stagione, quindi sapevamo di dover mettere in campo il nostro miglior gioco e secondo me l’abbiamo fatto dall’inizio alla fine. Anche nei momenti di difficoltà siamo state attaccate al punteggio e non abbiamo mai mollato, sono molto fiera di come abbiamo battagliato in campo insieme.

Ci aspettiamo che ogni squadra battagli fino alla fine proprio come facciamo noi, ma secondo me se noi mettiamo in campo il nostro miglior gioco restando concentrate su quello che dobbiamo fare possiamo giocarcela con tutti. Non abbiamo paura di nessuno e dobbiamo canalizzare queste energie nel momento giusto ed in tutte le partite che abbiamo l’opportunità di giocare“.

Gottardi, sempre ai microfoni del sito federale, ha aggiunto: “È una rivincita rispetto a due giorni fa, quando appunto non siamo riuscite a portarci a casa una partita che era sicuramente fattibile per noi. Siamo molto soddisfatte della prestazione. Ora come ora pensiamo una partita alla volta perché la strada è ancora lunga e le avversarie sono molto difficili, quindi ora pensiamo alla prossima e poi a quella dopo e così via. Una partita alla volta, senza fretta, è un percorso lungo“.