Lorenzo Musetti: “Vorrei essere come Wawrinka a 40 anni. Devo vincere per andare a Torino”

Lorenzo Musetti è riuscito a sconfiggere lo svizzero Stan Wawrinka e a qualificarsi ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Atene. Il tennista italiano ha perso il primo set ed è andato sotto nel tie-break della seconda frazione, ma poi è riuscito a riemergere, ha trascinato la contesa al terzo parziale e ha regolato il veterano elvetico con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 6-4.

Il toscano può così proseguire la propria avventura sul cemento della capitale greca, dove si è presentato con una chiara missione: alzare al cielo il trofeo, in modo da balzare all’ottavo posto della Race e meritarsi in extremis l’ammissione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre.

Lorenzo Musetti, ora atteso dal francese Alexandre Muller ai quarti di finale, ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Sono contento di aver condiviso il campo con una leggenda, un grande applauso a Stan, ha mostrato un tennis impressionante. Onestamente ho dovuto alzare il livello per vincere questa partita, soprattutto nel terzo set. Lui non era in difficoltà dal punto di vista fisico, spero di essere nelle sue stesse condizioni quando avrò 40 anni. Sono molto contento di questa vittoria“.

Il nostro portacolori non si è nascosto dietro un dito e ha ribadito nuovamente quale è il suo obiettivo in questa trasferta in terra ellenica: “Tutti sanno cosa c’è nella mia testa, gioco con quell’obbiettivo: devo vincere qui per qualificarmi per Torino e spero che avrò il vostro sostegno, farò del mio meglio”.