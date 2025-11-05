Lorenzo Musetti continua a sperare nelle ATP Finals? Cosa deve fare per qualificarsi e i prossimi avversari

Lorenzo Musetti ha deciso di partecipare al torneo ATP 250 di Atene con un solo, unico, grande obiettivo: alzare al cielo il trofeo e meritarsi la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il tennista italiano occupa il nono posto nella Race e ha un solo modo per riprendersi l’ottavo piazza nella graduatoria che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante questa annata agonistica: vincere il torneo.

Lorenzo Musetti è salito a quota 3.725 punti dopo aver sconfitto lo svizzero Stan Wawrinka ed essersi qualificato ai quarti di finale in terra ellenica. All’orizzonte c’è il quarto di finale contro il francese Alexandre Muller, poi un’eventuale semifinale contro il vincente di Korda-Kecmanovic e un possibile atto conclusivo contro il serbo Novak Djokovic, favorito nella parte alta del tabellone. Se dovesse riuscire a vincere le prossime tre partite e a completare la cavalcata, allora volerebbe a 3.925 punti e supererebbe i 3.845 del canadese Felix Auger-Aliassime.

Questa è l’unica strada per guadagnarsi l’ultimo pass per le Finals, previste a Torino dal 9 al 16 novembre e a cui sette atleti si sono già qualificati matematicamente (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Minaur). A meno che uno dei sette qualificati non decida di dare forfait alla vigilia dell’evento.