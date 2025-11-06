Lorenzo Musetti a due vittorie dalle ATP Finals: i prossimi avversari ad Atene e il derby all’orizzonte

Lorenzo Musetti si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Atene e resta ancora in corsa per meritarsi l’ammissione alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto giocatori del mondo. Il tennista italiano occupa attualmente il nono posto nella Race e ha soltanto un modo per salire di un gradino, scavalcando il canadese Felix Auger-Aliassime: deve alzare al cielo il trofeo nella capitale greca. Tra il toscano e il volo per Torino possiamo dire che ci sono due vittorie e due avversari.

L’azzurro non ha altre scappatoie e scorciatoie, a meno di eventuali rinunce e forfait altrui per la competizione in programma sul cemento del capoluogo piemontese dal 9 al 16 novembre. Quali saranno i rivali che Lorenzo Musetti dovrà battere per guadagnare il diritto di giocare la prossima settimana? La semifinale sarà contro lo statunitense Sebastian Korda, che in terra ellenica ha avuto la meglio nell’ordine sull’australiano Alexey Popyrin (numero 7 del seeding), sul bosniaco Damir Dzumhur e sul serbo Miomir Kecmanovic.

Il 23enne, attuale numero 9 del mondo, e il 25enne, numero 52 del ranking ATP, sono in perfetta parità nei precedenti (2-2), ma non si affrontano da tre anni: nel 2022 l’azzurro prevalse ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid e l’americano ebbe la meglio agli ottavi di Metz. Lorenzo Musetti partirà con i favori del pronostico nella giornata di venerdì 7 novembre, ma dovrà stare molto attento a un avversario potenzialmente molto pericoloso e contro cui sarà fondamentale servire al meglio delle proprie possibilità.

In caso di approdo all’atto conclusivo ci sarebbe il rischio di trovarsi di fronte il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo e 24 volte Campione Slam. Il fuoriclasse balcanico è nei fatti il padrone di casa (suo fratello è l’organizzatore dell’evento) e punterà a brillare, intanto è atteso dal quarto di finale contro il poco quotato Nuno Borges e poi da un’eventuale semifinale contro chi la spunterà tra lo statunitense Marcos Giron e il tedesco Yannick Hanfmann.

Musetti è sotto per 8-1 nei precedenti con Djokovic, l’unico successo risale agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2023. Servirebbe davvero il colpaccio per meritarsi la qualificazione alle ATP Finals e il derby con Jannik Sinner. In caso di pass per l’evento, infatti, il toscano giocherebbe nel girone intitolato a Bjorn Borg, dove figurano appuntamento l’altoatesino, il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Ben Shelton.