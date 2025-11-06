Musetti raggiunge le semifinali ad Atene e continua a sognare le Finals

Prosegue la corsa di Lorenzo Musetti verso Torino. Mancano solo due vittorie all’azzurro per centrare la qualificazione alle ATP Finals e superare nuovamente Felix Auger-Aliassime. Il toscano, infatti, ha raggiunto le semifinali nell’ATP 250 di Atene dopo aver sconfitto in due set il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Adesso in semifinale Musetti se la dovrà vedere con l’americano Sebastian Korda, che ha superato nel primo quarto di finale il serbo Miomir Kecmanovic.

Prestazione decisamente solida quella di Musetti quest’oggi. Infatti il toscano ha concluso con nove ace e con il 78% di punti vinti quando ha servito la prima, mentre il 59% con la seconda rispetto al 38% del transalpino, che ha addirittura concesso ben undici palle break all’italiano.

Ottimo avvio di partita da parte di Musetti, che si procura subito due palle break e sfrutta la seconda con l’errore di rovescio di Muller. Nel terzo gioco arriva addirittura anche il doppio break di vantaggio per il toscano, che strappa a zero il servizio al transalpino con una splendida risposta di rovescio. Muller riesce a recuperare immediatamente uno dei due break di svantaggio, ma nel settimo game Musetti toglie nuovamente la battuta al francese con un nuovo solido passante di rovescio. Il numero nove del mondo si prende così il primo set in suo favore per 6-2.

Musetti comincia fortissimo anche il secondo set con l’ennesimo rovescio lungolinea vincente sulla palla break. Il toscano ha un’altra palla break in suo favore nel terzo game, ma Muller cancella tutto con lo smash. Si prosegue seguendo poi l’andamento dei turni di servizio, con Musetti che nel nono game ha due match point, ma in entrambe le occasioni l’azzurro manca il passante vincente. Poco importa perchè nel game successivo il nativo di Carrara si porta sul 40-0 e chiude subito, vincendo il secondo set per 6-4.