Il n.1 del 2025 dipende da Musetti-Alcaraz: Sinner osserva, le combinazioni per primo e secondo posto

Nessuno è al sicuro e tutti sono ancora in gioco prima dell’ultima giornata del gruppo Jimmy Connors alle ATP Finals 2025. La situazione attuale di classifica vede Carlos Alcaraz in testa a punteggio pieno con 2 vittorie davanti a Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, appaiati con un successo a testa, mentre Alex de Minaur è ultimo con all’attivo due sconfitte e zero vittorie.

Il programma odierno prevede in ordine cronologico la sfida Fritz-De Minaur al pomeriggio e poi il big match Musetti-Alcaraz in sessione serale. Ricordando che superano il turno solamente i primi due di ogni girone e che il secondo classificato di questo raggruppamento affronterà in semifinale il campione in carica del torneo Jannik Sinner (già sicuro del primo posto nell’altra Pool), facciamo il punto della situazione sulle varie combinazioni all’orizzonte.

Riflettori puntati in chiave azzurra sullo scontro diretto tra Musetti e Alcaraz, con lo spagnolo che in caso di vittoria sarebbe certo non solamente della prima posizione nel gruppo Jimmy Connors ma anche di chiudere la stagione da numero 1 al mondo. A quel punto Musetti sarebbe eliminato, mentre De Minaur strapperebbe il secondo posto a Fritz solo battendolo per 2-0.

Scenario completamente diverso invece con una eventuale clamorosa impresa di Musetti, che vincerebbe il girone davanti ad Alcaraz nel caso in cui De Minaur dovesse sconfiggere Fritz con un risultato qualsiasi. L’ipotetico successo dell’americano (a quel punto sicuro della qualificazione) complicherebbe invece la situazione di Lorenzo e Carlos, con il toscano che passerebbe da secondo solo con un 2-0 mentre al murciano basterebbe perdere al terzo set per avanzare in semifinale (da primo con il 2-1 di Fritz su De Minaur, da secondo con il 2-0 dello statunitense).