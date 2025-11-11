Alcaraz ipoteca il n.1: a Jannik Sinner resta un’ultima speranza

Carlos Alcaraz batte in rimonta Taylor Fritz ed è ormai ad una sola vittoria dalla certezza di chiudere la stagione da numero 1 al mondo. Il fenomeno spagnolo, dopo aver battuto in due set l’australiano Alex de Minaur nella prima partita delle ATP Finals 2025, ha centrato il secondo successo di fila sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino ipotecando la qualificazione alle semifinali.

Il 6 volte campione Slam potrebbe festeggiare non solo il passaggio del turno ma anche il primo posto nel gruppo Jimmy Connors già stasera nel caso in cui Lorenzo Musetti dovesse perdere lo scontro diretto con De Minaur. A quel punto il 22enne murciano affronterebbe il numero 2 d’Italia con la certezza di essere già in semifinale (da primo del girone) e con la motivazione di poter archiviare definitivamente il discorso numero 1 del ranking a fine anno.

Le residue chance di Jannik Sinner sono legate dunque ad uno scenario piuttosto improbabile, anche se non ancora impossibile. Il campione in carica del Master deve infatti obbligatoriamente vincere il torneo da imbattuto (con tre successi nel round robin), sperando nel frattempo che Alcaraz non vinca più una singola partita tra l’ultimo match del girone e l’eventuale semifinale.

Sinner farà dunque il tifo per Lorenzo Musetti per avere ancora la possibilità di giocarsi alle Finals la leadership del ranking mondiale, anche se Carlitos sembra essere ormai lanciato verso il prestigioso traguardo della prima posizione in classifica al termine di un 2025 che lo ha visto aggiudicarsi ben due titoli Major come il Roland Garros e lo Us Open.