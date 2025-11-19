Carlos Alcaraz non si nasconde: “Io e Sinner ossessionati l’uno dall’altro. Quando persi con Nadal alle Olimpiadi…”

Carlos Alcaraz ha rinunciato alle Finals di Coppa Davis a causa di un problema fisico emerso durante le ATP Finals. Il numero 1 del mondo non ha potuto fornire il proprio aiuto alla Spagna nella rincorsa verso l’Insalatiera e il cammino degli iberici sul cemento indoor di Bologna si preannuncia decisamente arduo senza la loro stella, a cominciare dal quarto di finale contro la Cechia in programma giovedì 20 novembre. Il campione in carica di Roland Garros e US Open si è chiamato fuori a causa di un edema all’ischiotibiale della gamba destra, dando così appuntamento al 2026.

Carlos Alcaraz ha parlato del suo grande rivale Jannik Sinner in un’intervista concessa a Marca: “Lui ha perso due o tre partite negli ultimi due anni e la maggior parte sono state contro di me. Jannik deve vedere e pensare a cosa migliorare per battere il giocatore contro cui ha perso più spesso. È logico e normale. Io ho perso contro più giocatori, ma cerco sempre di migliorare per essere un giocatore migliore la prossima volta che ci affronteremo. Credo che tanto Sinner quanto io siamo ossessionati l’uno dall’altro“.

Una rivalità accesissima che in questa stagione è divampata nella disputa di tre finali Slam (Sinner vinse a Wimbledon, perdendo a Parigi e a Flushing Meadows) e nell’atto conclusivo delle ATP Finals (vinte dall’altoatesino). Il numero 1 del mondo ha poi dichiarato di “non avvicinarsi nemmeno” ai noti Big Three e si è soffermato sul rapporto con la fama: “La cosa migliore è che ti apre molte porte per conoscere i tuoi idoli, persone importanti, visitare luoghi dove non potresti mai andare. La cosa peggiore è che non puoi stare tranquillo come vorresti. Sono una persona molto naturale e per me fare una passeggiata è qualcosa di normale. Ma non posso farlo senza che qualcuno mi fermi o mi osservi. Credo sia la parte peggiore della fama”.

Un passaggio sulla Coppa Davis: “Non so se la Coppa Davis mi debba qualcosa, ma sono sicuro che prima o poi arriverà il momento. Preferisco che sia prima che dopo, ma arriverà”. Alcaraz è tornato su quanto successo lo scorso anno, con il doppio perso in coppia con Rafael Nadal: “È stato molto duro e triste allo stesso tempo. Ho vinto il mio singolare, ma ho giocato anche il doppio e mi sento responsabile per non aver potuto avanzare. È stato un momento molto difficile. Ma è stato più duro perdere il doppio alle Olimpiadi di Parigi con lui che la Coppa Davis“.