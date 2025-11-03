Tennis
ATP Atene 2025, risultati 3 novembre: Wawrinka rimonta Van De Zandschulp e si regala Musetti agli ottavi
Prosegue il primo turno dell’ATP 250 di Atene, in Grecia, e la giornata odierna si rivela importante per i colori italiani, dato che i rappresentanti azzurri, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, conoscono i nomi dei rispettivi avversari negli ottavi di finale.
Lorenzo Musetti, numero 2 del seeding, inizierà la sua rincorsa verso le ATP Finals (deve vincere il torneo per qualificarsi) contro la wild card svizzera Stan Wawrinka, che supera in rimonta il neerlandese Botic van de Zandschulp, sconfitto con lo score di 2-6 7-6 (5) 7-5.
Luciano Darderi, invece, accreditato della terza testa di serie, se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanović, che piega con due tiebreak il polacco Kamil Majchrzak, battuto per 7-6 (4) 7-6 (4). L’italo-argentino, però, domani giocherà in doppio, tabellone in cui fa coppia con l’argentino Thiago Agustín Tirante.
Negli altri incontri di giornata il qualificato statunitense Eliot Spizzirri regola il serbo Laslo Djere, battuto in rimonta con lo score di 1-6 7-6 (6) 6-2, mentre il lucky loser ceco Vít Kopřiva elimina lo statunitense Reilly Opelka, sconfitto col punteggio di 6-4 6-3.
Completano il quadro dei risultati odierni l’affermazione del bosniaco Damir Džumhur, che liquida il britannico Jacob Fearnley con lo score di 6-4 6-2, ed il successo del numero 5 del seeding, il transalpino Alexandre Müller, che piega al tiebreak del terzo set il qualificato tedesco Jan Lennard Struff, battuto per 6-3 2-6 7-6 (6).
ATP 250 ATENE 2025 – RISULTATI 3 NOVEMBRE
Primo turno
Eliot Spizzirri (Stati Uniti, Q) b. Laslo Djere (Serbia) 1-6 7-6 (6) 6-2
Vít Kopřiva (Cechia, LL) b. Reilly Opelka (Stati Uniti) 6-4 6-3
Damir Džumhur (Bosnia Erzegovina) b. Jacob Fearnley (Gran Bretagna) 6-4 6-2
Miomir Kecmanović (Serbia) b. Kamil Majchrzak (Polonia) 7-6 (4) 7-6 (4)
Alexandre Müller (Francia, 5) b. Jan Lennard Struff (Germania, Q) 6-3 2-6 7-6 (6)
Stan Wawrinka (Svizzera, WC) b. Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) 2-6 7-6 (5) 7-5