Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming

Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l’azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi di finale degli Hellenic Championship 2025 di tennis, torneo nel quale è il numero 2 del seeding, contro la wild card elvetica Stan Wawrinka.

Il match sarà il terzo di giornata sul Center Court a partire dalle ore 13.00 italiane e si giocherà comunque non prima delle ore 17.00 italiane. Nell’unico precedente tra i due sul circuito maggiore si impose Lorenzo Musetti, che nel 2020 vinse nei 32mi del Masters 1000 di Roma per 6-0 7-6 (2).

La sfida tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valida per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Atene, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP ATENE 2025

Mercoledì 5 novembre – Center Court

Dalle ore 13.00 italiane

Luciano Darderi (Italia, 3) – Miomir Kecmanovic (Serbia)

A seguire

Alexandre Muller (Francia, 5) – Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

Non prima delle ore 17.00 italiane

Lorenzo Musetti (Italia, 2) – Stan Wawrinka (Svizzera, WC)

PROGRAMMA ATP ATENE 2025: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.