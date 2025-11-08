MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint di Portimao in volata. Bezzecchi sul podio, Bagnaia in crisi

Alex Marquez prevale su Pedro Acosta e Marco Bezzecchi al termine di una sfida infuocata sui saliscendi di Portimao e vince in volata la Sprint del Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Seconda affermazione dell’anno in una manche del sabato per il fratello minore di Marc, che si toglie una bella soddisfazione dopo aver festeggiato in Malesia la certezza del secondo posto finale in campionato.

Appuntamento ulteriormente rimandato con la prima vittoria in top class (in una corsa breve o lunga) per Acosta, che deve archiviare un altro secondo posto rendendosi comunque protagonista di una prestazione di alto profilo con la KTM. Terza piazza agrodolce per il pole-man italiano Bezzecchi, incapace di fare la differenza negli ultimi giri in sella alla sua Aprilia.

Quarta posizione di spessore per la Yamaha con Fabio Quartararo, che ha avuto il merito di precedere al traguardo le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer, mentre Francesco Bagnaia è andato in crisi nelle battute conclusive della Sprint sprofondando in ottava piazza. Da segnalare la caduta ed il ritiro della new entry Nicolò Bulega.

Al termine della Sprint portoghese, Marc Marquez (già campione del mondo con largo anticipo) guida la classifica generale con un vantaggio di 120 punti su Alex Marquez, 247 su Bezzecchi, 257 su Bagnaia, 276 su Acosta, 314 su Di Giannantonio, 318 su Morbidelli, 355 su Aldeguer e 357 su Quartararo.