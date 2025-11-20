LIVE Gottardi/Orsi Toth-Thamela/Victoria, Mondiali beach volley 2025 in DIRETTA: serve l’impresa contro le brasiliane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale del Campionato Mondiale di beach volley 2025 che si disputa ad Adelaide in Australia. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, dopo aver vinto il loro girone e superato nei sedicesimi le tedesche Muller/Tillmann e negli ottavi l’altra coppia tedesca Bock/Lippmann, si trovano di fronte la coppia numero uno del tabellone, reduce da una grande stagione, composta dalle brasiliane Thamela Coradello Galil e Victoria Lopes Pereira Tosta, in breve Victoria e Thamela.

Per l’Italia è arrivato il giorno della verità. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sfidano le numero uno al mondo nel quarto di finale che vale l’ingresso nella storia, perchè nessuna coppia azzurra ha mai centrato l’accesso alle semifinali del torneo iridato. Dopo l’impresa contro Bock/Lippmann, le azzurre si presentano al duello con una condizione brillante, un’identità tecnica sempre più definita e la consapevolezza di poter giocare alla pari anche contro la coppia più forte del circuito. Le brasiliane rappresentano infatti lo standard di eccellenza del beach volley attuale: Thamela Coradello, 25 anni, 184 cm, giocatrice completa e dominante a rete, unisce potenza e letture da veterana; Victoria Lopes, 26 anni, specialista della difesa, è una delle atlete più continue del Tour, capace di trasformare ogni recupero in un’occasione di break. Insieme formano una macchina quasi perfetta: nel biennio 2024-2025 hanno conquistato tre ori, due argenti e due bronzi nei tornei Elite, con il 71% di vittorie complessive e un rendimento impressionante nei match chiusi in due set (quasi il 70%).

Il loro Mondiale, fin qui, racconta grande solidità ma anche qualche crepa: hanno ceduto set sia nella fase a gironi sia negli ottavi, con due tie-break sudati contro le ucraine Lazarenko/Romaniuk, segnale che l’Australia non ha ancora visto la versione più dominante della coppia verdeoro. Dall’altra parte della rete Gottardi e Orsi Toth arrivano a questo appuntamento nel momento migliore della stagione. Il percorso ad Adelaide è stato un crescendo: tre vittorie nel girone, il capolavoro contro Müller/Tillmann, il dominio tattico mostrato contro Bock/Lippmann negli ottavi. Le azzurre hanno trovato continuità in tutti i fondamentali: Gottardi è ormai tra le attaccanti più affidabili del circuito, capace di variare le soluzioni e crescere nei finali di set; Orsi Toth, con la sua tecnica finissima e una battuta devastante, è stata spesso decisiva nei break pesanti.

La sfida si annuncia di altissimo livello anche perché il bilancio dei precedenti è sorprendentemente equilibrato. Gottardi/Orsi Toth sono infatti avanti 3-2, con un dato pesante: in stagione hanno già battuto le brasiliane in due occasioni, a Saquarema e soprattutto nella finale di Amburgo (15-6 al tie-break). Victoria e Thamela hanno risposto a Montreal e Rio con due successi altrettanto significativi, entrambi maturati in partite tiratissime. L’ultimo capitolo della rivalità viene scritto ora, nel contesto più prestigioso.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth affrontano le brasiliane Victoria/Thamela, inizio alle 5.00.