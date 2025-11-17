Tennis
Coppa Davis 2025, sono due i top10 presenti. Sparuta la presenza di top20
Si apre una settimana finale di Coppa Davis che, nella sostanza delle cose, non sarà esattamente la più ricca del mondo in termini di presenze tra i primi dieci del ranking ATP. Tra eliminazioni nelle fasi precedenti, forfait e quant’altro, infatti, di giocatori che si trovano nell’elite del tennis mondiale ce ne sono appena due. Uno è Carlos Alcaraz, che sarà in campo con la Spagna, l’altro è Alexander Zverev, che pur odiando il format attuale con tutte le proprie forze (avendo vissuto il pre-riforma di Orlando) si è convinto a partecipare per la Germania.
Pochissimi anche i top 20. Anzi, per essere esatti due. Ed entrambi fanno parte della stessa formazione, quella della Cechia, che schiera Jiri Lehecka e Jakub Mensik, numero 17 e 19 del ranking ATP, senza contare che per un momento si è affacciato nella top 20 pure Tomas Machac. Ne sono appena fuori il quinto migliore della settimana di Bologna, Francisco Cerundolo, attualmente numero 21, e Flavio Cobolli, che si trova al 22° posto.
Ci sono comunque alcuni giocatori che sono effettivamente stati nei primi dieci della classifica mondiale: Matteo Berrettini si è issato fino al sesto posto nel 2022, Pablo Carreno Busta fino al settimo nel 2017. Da non dimenticare poi che vi sono diversi top ten in doppio: Horacio Zeballos (7°) per l’Argentina, Marcel Granollers (8°) per la Spagna, Kevin Krawietz e Tim Puetz (9° posto ex aequo) per la Germania. E tante coppie consolidate: Simone Bolelli/Andrea Vavassori (13° e 14°) sono i più titolati nonché più vicini alle posizioni di vertice.
Il lato curioso è che tra i capitani ci sono diversi ex di gran lusso, figure che hanno avuto classifiche rispettabilissime. David Ferrer è stato numero 3 quando i primi due erano Djokovic e Nadal, Tomas Berdych numero 4 con Federer che era rientrato in quei discorsi, Jurgen Melzer numero 8 nel 2011 poco prima della scadenza dei punti del Roland Garros 2010, in cui raggiunse la semifinale.