LIVE Cantù-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cantù-Virtus Bologna di basket, partita valida per la Serie A.

I padroni di casa ospitano, al PalaDesio, una delle favorite per la vittoria finale del campionato. La squadra di Ivanovic, dopo la vittoria in trasferta a Treviso, ripartirà in Lombardia affidando il proprio gioco all’argentino Vildoza. Per lui, nell’ultima partita di campionato, un’ottima prestazione condita da una guida impeccabile dei suoi compagni.

Per coach Rienza sarà ovviamente una partita difficile. Tuttavia ci sarà spazio per giocare con meno pressioni del solito. Il fattore casa sarà fondamentale come sempre e il campo può sempre riservare delle sorprese. I due team si presentano all’incontro rispettivamente in 11esima posizione e in 2ª posizione.

Tra le due franchigie sarà la gara numero 168 in Serie A, con la Virtus avanti per 95-72 nel totale dei precedenti ma i lombardi sono in vantaggio per 54-31 nelle partite casalinghe. I due roster saranno al completo, a parte per Bologna che non potrà schierare Brandon Taylor, out per una lesione muscolare di primo grado alla coscia sinistra e Alen Smailagic, indisponibile per una contusione al piede destro.

OA sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’evento, con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 19:00. Non ci resta che augurarvi buona partita!