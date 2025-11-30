ITALIA SUL PODIO NEL BOB A 4! Magia di Patrick Baumgartner a Igls, domina il solito Friedrich

L’Italia torna sul podio nella Coppa del Mondo di bob. A riuscirci è nuovamente Patrick Baumgartner, l’atleta di punta del movimento azzurro, che a poco più di due anni di distanza dalla prima top-3 della carriera conquistata in Cina, trova il colpaccio, sempre nel 4, nella seconda gara della stagione in quel di Igls.

Sul catino amico di Innsbruck l’azzurro, assieme a Fantazzini, Mircea e Bilotti, ha trovato una gara mostruosa interrompendo lo strapotere tedesco (anche ieri tripletta teutonica). Anche un po’ di fortuna, dopo due run eccezionali, per mettersi dietro Adam Ammour (seconda run ricca di errori) solamente di un centesimo. In ogni caso una performance che fa ben sperare nella stagione olimpica che vedrà i Giochi sul budello di casa di Cortina.

Davanti non c’è storia: se non è Lochner è Friedrich, o viceversa. Questa volta il fuoriclasse campione olimpico in carica è riuscito ad imporsi davanti al connazionale (prima sconfitta in stagione per Lochner) di 28 centesimi.

Gli altri due equipaggi azzurri fuori dalla top-20: 27mo Mattia Variola, 28mo Alex Verginer.