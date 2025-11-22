Bob: nel 2 a Cortina si impone Lochner, subito festa tedesca. Ottimo settimo Patrick Baumgartner

Germania in festa in quel di Cortina d’Ampezzo. Sulla nuova pista Eugenio Monti esordio per gli uomini del bob, per la prima tappa di Coppa del Mondo di due che vede addirittura una tripletta per i colori tedeschi.

Al momento la Germania appare di un altro livello rispetto ai rivali, come accaduto spesso nelle passate stagioni. Ad imporsi è Johannes Lochner con il tempo di 1:51.15 (miglior crono in entrambe le run) davanti al connazionale Francesco Friedrich, staccato di 34 centesimi.

Completa il podio l’altro teutonico Adam Ammour, a sei decimi, oltre il secondo invece tutti gli altri: il primo degli umani è il coreano Jinsu Kim, mentre quinto è lo statunitense Frank Del Duca.

In casa Italia c’è soddisfazione per la performance sul budello amico per Patrick Baumgartner. L’azzurro, con il frenatore Robert Mircea, chiude settimo rimontando tre posizioni nella seconda run e fa ben sperare soprattutto in vista di domani con il quattro. Non qualificati alla seconda run Alex Verginer e Mattia Variola, rispettivamente 25mo e 29mo nella prima discesa.