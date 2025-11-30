Laura Nolte domina la gara di Igls di bob a 2 e allunga in classifica generale su Kaysha Love

Una straordinaria Laura Nolte si è aggiudicata la gara di Igls-Innsbruck (Austria) valevole come secondo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2025. Sul budello tirolese abbiamo assistito ad un clamoroso scontro tra Germania e Stati Uniti. Le prime sei posizioni, infatti, sono monopolizzate da queste due Nazioni con le atlete teutoniche che sono state in grado di vincere la gara e salire in due sul podio.

A questo punto la classifica generale vede al comando Laura Nolte con 450 punti e 30 lunghezze di vantaggio su Kaysha Love (420) mentre terze a pari merito a quota 392 troviamo Kaillie Humphries e Kim Kalicki. Dopodiché con 352 punti c’è il terzetto composto da Lisa Buckwitz, Katrin Beierl e Elana Meyers Taylor.

La gara, come detto, è stata dominata da Laura Nolte che ha impressionato e ha concluso con il tempo complessivo di 1:47.51 (53.78 nella prima manche e 53.73 nella seconda, nuovo record della pista) con 41 centesimi di vantaggio sulla statunitense Kaysha Love (54.12 e 53.80) mentre completa il podio la tedesca Kim Kalicki (54.07 e 53.96) a 52. Quarta posizione per la statunitense Kaillie Humphries (54.19 e 53.88) a 56, quinta per la tedesca Lisa Buckwitz (54.08 e 54.11) a 68, mentre è sesta la statunitense Elana Meyers-Taylor (54.40 e 53.88) a 77.

Settima posizione per l’austriaca Katrin Beierl (54.24 e 54.09) a 82 centesimi dalla vetta, ottava per la svizzera Inola Blatty (54.35 e 54.14) a 98, quindi è nona la sua connazionale Melanie Hasler (54.49 e 54.26) a 1.22, mentre completa la top10 la francese Margot Boch (54.36 e 54.40) a 1.25.