Johannes Lochner vince anche la gara di bob a 4 di Cortina e manda un messaggio a Friedrich

Johannes Lochner si è aggiudicato la tappa di Cortina d’Ampezzo, gara d’esordio della Coppa del Mondo di bob a 4 maschile 2025. Sulla pista intitolata ad Eugenio Monti, dove a febbraio si disputeranno le gare valevoli per i Giochi Olimpici, il tedesco ha fatto il bis dopo il successo nella prova di bob a 2 disputata ieri, iniziando con il piede giusto la nuova stagione e, secondariamente, dimostrando a tutti di essere pronto per essere protagonista anche sotto i Cinque Cerchi.

Johannes Lochner ha vinto con il tempo complessivo di 1:49.73 (54.75 nella prima manche e 54.98) con un margine di vantaggio di 22 centesimi sul rivale di sempre Francesco Friedrich (54.93 e 55.02), mentre completa il podio il sud-coreano Jinsu Kim (55.14 e 55.20) a 61 centesimi.

Quarta posizione per l’austriaco Michael Treichl (55.19 e 55.16) a 62 centesimi dalla vetta, quinta per il tedesco Adam Ammour (55.03 e 55.35) a 65 dopo una pessima seconda manche che lo ha visto sprofondare dal terzo posto di metà gara. Sesto il britannico Brad Hall (55.31 e 55.43) a 1.01, quindi settimo lo statunitense Kristopher Horn (55.50 e 55.26) a 1.03.

Chiude in ottava posizione il nostro Patrick Baumgartner (55.37 e 55.42) a 1.06, confermando il piazzamento di metà gara. Nono lo svizzero Cédric Follador (55.49 e 55.42) a 1.18, davanti al connazionale Michael Vogt (55.36 e 55.56) che completa la top10 a 1.19, mentre è 11° il canadese Taylor Austin (55.44 e 55.60) a 1.31.