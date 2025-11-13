Il ministro Abodi sottolinea su Milano Cortina 2026: “In un anno fatto quello che in Cina si è realizzato in due”

Dal 6 al 22 febbraio 2026 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina terranno banco e l’Italia sarà al centro dell’attenzione sotto tutti i punti di vista, per l’importanza che la rassegna a Cinque Cerchi sta a rappresentare. Un evento in cui il Bel Paese vuol mostrarsi all’altezza della situazione e ottenere anche dei grandi risultati nella competizione.

Sul tema delle strutture per i Giochi si è pronunciato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo all’assemblea Anci a Bologna: “Gli impianti ci saranno tutti e saranno pronti. La sfida più temeraria era la pista di bob di Cortina: noi abbiamo fatto in un anno quello che in Cina hanno fatto in due, quindi qualche volta siamo anche i migliori”, le sue parole.

“Spero che riusciremo a dimostrare che siamo i migliori non solo nelle emergenze ma anche nella normalità, perché non possiamo appellarci sempre al nostro estro o alla divina provvidenza“, ha aggiunto il ministro in relazione a quella che è un po’ la nomea dell’organizzazione italiana.

Abodi ha voluto anche ricordare e sottolineare gli investimenti per l’evento: “Ci saranno opere pubbliche che completeremo anche dopo le Olimpiadi. Ci sono 3 miliardi sulle opere pubbliche che abbiamo investito. Speriamo di riuscire a coniugare medagliere, opere pubbliche, organizzazione e sicurezza. Ringraziamo le forze dell’ordine perché non saranno Olimpiadi facili. Il tempo corre”.