Francesca Lollobrigida non si nasconde: “Vengo da due medaglie, non gareggio per partecipare a Milano Cortina”

Una stagione molto particolare per gli sport invernali sta per entrare nel vivo. Le discipline su neve e ghiaccio andranno a catalizzare l’attenzione del pubblico, pensando soprattutto a quel che sarà nel febbraio 2026. Il pensiero è naturalmente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Tutti gli occhi del mondo saranno sull’Italia e la compagine tricolore vorrà essere pronta.

Nello speed skating, ricordando le imprese di Enrico Fabris a Torino 2006, c’è chi nell’ultima edizione a Pechino ha scaldato i cuori degli appassionati. Si fa riferimento a Francesca Lollobrigida. La pattinatrice tricolore ha lasciato il segno nei Giochi in Cina, conquistando due storiche medaglie: l’argento nei 3000 metri e il bronzo nella Mass Start.

Francesca, posteriormente a quell’esperienza fantastica, ha voluto dare priorità ai propri affetti, diventando mamma del piccolo Tommaso, ma il sacro fuoco è rimasto acceso, pensando soprattutto al traguardo a Cinque Cerchi in casa. Ripresa l’attività con ottimi risultati a livello internazionale, Lollobrigida è pronta alla sfida.

“Sarà la mia quarta Olimpiade, voglio arrivare preparata soprattutto di testa. Cercherò di sfruttare il tifo ma voglio far appassionare al mio sport“, ha dichiarato l’azzurra a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro a Roma (fonte: ANSA). “Obiettivo medaglia? Vengo da due medaglie, sarei ipocrita a dire che vado a partecipare“, ha sottolineato.

“Ho iniziato a pattinare dopo Torino 2006, voglio dare al pubblico le emozioni che mi ha trasmesso“, ha concluso la nostra portacolori. Giova ricordare che la stagione del pattinaggio velocità pista lunga (sul ghiaccio) avrà inizio nel week end del 14-16 novembre a Salt Lake City (USA), con la prima tappa di Coppa del Mondo.