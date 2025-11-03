Luciano Buonfiglio rivela: “Saranno quattro portabandiera per Milano Cortina 2026”

Il conto alla rovescia prosegue velocemente in vista dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le federazioni italiane vogliono essere pronte al grande evento, anche per dare un segnale importante in ambito internazionale. Sono un po’ questi i contenuti dell’intervento del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro.

“Per avere una nazione ricca di valori siamo felicemente condannati a essere un modello di comportamento. Mi è piaciuto tutto, tante discipline, società, dirigenti, tecnici, atleti, atlete di diverse discipline ma un’anima sola che rappresenta quei valori che siamo condannati a portare avanti, siamo l’ultimo baluardo per mantenere obiettivi come rispetto, passione, entusiasmo, determinazione, non esistono scorciatoie, è l’esempio quotidiano che vuole mettercela tutta“, ha dichiarato il n.1 dello sport italiano (fonte: ANSA).

Buonfiglio ha poi rivelato: “Portabandiera per Milano Cortina? Saranno 4 e ci stiamo lavorando, il 22 dicembre andremo dal presidente Sergio Mattarella per la consegna della bandiera. Uno o due giorni prima diremo chi sono“.

In prossimità delle feste natalizie, dunque, conosceremo i nomi degli alfieri della spedizione tricolore nei Giochi di casa. Un’edizione nella quale si vorranno replicare le stesse emozioni della rassegna a Cinque Cerchi di Torino 2006, creando anche delle basi solide che possano andare oltre la competizione in sé, in termini di strutture.