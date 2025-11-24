I vincitori e le vincitrici della Coppa Davis e della BJK Cup saranno ricevuti da Mattarella

La vittoria della Coppa Davis 2025 dell’Italia, sconfiggendo in finale la Spagna, ha suscitato l’attenzione anche del mondo delle Istituzioni. La Premier, Giorgia Meloni, ha condiviso il proprio apprezzamento per il risultato ottenuto a Bologna: “Determinazione, talento e cuore: l’Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!” ha scritto su X la Presidente del Consiglio.

Determinazione, talento e cuore: l’Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni! #DavisCup pic.twitter.com/m61YPxnT9s — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 23, 2025

Un ulteriore segno di vicinanza l’ha dimostrato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sempre molto vicino ai grandi risultati dello sport italiano. A questo proposito, la prima carica dello Stato ha invitato i vincitori e le vincitrici di Coppa Davis e BJK Cup al Quirinale, per celebrare i trionfi.

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale, insieme alla nazionale femminile reduce dai recenti successi, per esprimergliele personalmente“, riporta un comunicato stampa del Colle.