Carlos Alcaraz omaggia gli azzurri in Coppa Davis e carica i suoi compagni per il futuro

Carlos Alcaraz è stato tra i grandi assenti di questa edizione 2025 delle Finali di Coppa Davis a Bologna. Il n.1 del mondo, uscito sconfitto dall’atto conclusivo delle ATP Finals di Torino contro Jannik Sinner, ha dovuto saltare la competizione sul veloce indoor emiliano per un infortunio emerso nel corso della sfida contro l’altoatesino.

Una rinuncia che è andata a incidere sul potenziale della formazione iberica, capitanata da David Ferrer, comunque in grado di raggiungere la finale e di battere nel penultimo atto una formazione forte come quella tedesca, che poteva contare su Alexander Zverev (n.3 del mondo) e sul doppio Krawietz/Puetz, tra i migliori del circuito.

E così, al termine dell’atto conclusivo di Davis vinto dall’Italia, Alcaraz ha dedicato un paio di Storie su Instagram. La prima è stata rivolta agli azzurri e ai suoi connazionali: “Congratulazioni all’Italia per un’altra vittoria in Coppa Davis! Molto orgoglioso dei nostri giocatori, grandissimi“. E poi un’altra dedicata sempre ai ragazzi della Spagna: “Siamo caduti in piedi e insieme. E ci rialzeremo. Continueremo a far sentire la nostra voce. Torneremo“.

Vedremo se l’anno venturo Carlitos sarà presente a questa competizione, magari incrociando nuovamente l’Italia con Sinner tra le sue fila. Non resta che attendere…