Paolo Bertolucci sulla vittoria dell’Italia in Coppa Davis: “Sono stati fenomenali, ma format da cambiare”

Paolo Bertolucci, nel podcast “La Telofonata“, ha offerto delle chiavi di lettura interessanti all’indomani del successo dell’Italia in Coppa Davis. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, si sono imposti nell’atto conclusivo 2-0 contro la Spagna e hanno conquistato per la terza volta consecutiva la celebre Insalatiera.

“Bene perché si è rivisto il pathos stile Coppa Davis, hanno vinto e si gioca in Italia. Una formula che per noi è perfetta. Siamo i più forti. Non so se si giocasse in territorio sudamericano o australiano sarebbe molto sentita, però giocando in casa ho riassaporato il sapore della competizione che abbiamo vissuto in passato“, il parere di Bertolucci.

Un format che però non convince affatto: “È da matti e va modificata ulteriormente. Sono dell’idea che la Davis debba essere giocata ogni due/tre anni, a quel punto i giocatori anche migliori darebbero una maggior disponibilità. L’Italia ha vinto e sono stati fenomenali, ma non hanno giocato contro nessuna squadra che avesse un tennista tra i primi 35 della classifica mondiale”, l’analisi dell’ex tennista e attuale commentatore tecnico su Sky Sport.

“È anche molto grave per le altre squadre che Italia e Spagna, prive dei singolaristi più forti, siano arrivate in fondo. Significa che la situazione è ‘tragica’ per le altre nazioni“, ha concluso Bertolucci.