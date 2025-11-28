Seguici su
Hockey ghiaccio, vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. Sei match in programma con entrambe le compagini di casa nostra sul ghiaccio. Bolzano vince contro Innsbruck, mentre Val Pusteria piega Vienna al supplementare.

BOLZANO-INNSBRUCK 3-1

Sono gli austriaci a sbloccare il punteggio con Klassek al 7:00, quindi la risposta degli altoatesini arriva nel secondo periodo. Bradley pareggia i conti al 28:14 con la rete dell’1-1, quindi Gersich piazza il sorpasso al 33:34. Nel finale arriva anche il 3-1 a firma di Bradley ad un secondo dalla fine.

VALPUSTERIA-VIENNA 2-1 dopo overtime.

Match equilibratissimo. I gialloneri vanno sotto perchè Vienna va a segno con Souch al minuto 8:59. I Lupi pareggiano i conti con Zanatta al 17:59 e il match diventa una vera e propria battaglia. Negli altri parziali il punteggio non cambia e le due squadre vanno quindi ai supplementari. La sfida viene decisa da Bowbly al 64:34.

Negli altri incontri:

  • Ferencvaros-Fehervar 1-6
  • Olimpia Lubiana-Graz 0-1
  • Klagenfurt-Vorarlberg 6-2
  • Villach-Black Wings Lienz 4-5 dopo overtime

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026 

1 Moser Medical Graz99ers 22 11 3 3 5 75 51 24 44
2 HC Falkensteiner Pustertal 22 12 5 3 2 75 56 19 44
3 Olimpija Ljubljana 23 11 6 4 2 100 69 31 43
4 EC-KAC 22 11 5 3 3 77 62 15 42
5 HCB Südtirol Alperia 21 12 6 1 2 82 54 28 40
6 EC iDM Wärmepumpen VSV 21 10 7 1 3 72 65 7 35
7 EC Red Bull Salzburg 21 8 7 3 3 62 53 9 33
8 FTC-Telekom 22 8 9 1 4 60 73 -13 30
9 Hydro Fehervar AV 19 23 8 11 2 2 50 70 -20 30
10 Steinbach Black Wings Linz 22 7 11 4 0 71 74 -3 29
11 Vienna Capitals 21 6 10 2 3 54 67 -13 25
12 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 23 3 15 4 1 61 99 -38 18
13 Pioneers Vorarlberg 23 3 15 2 3 46 92 -46 16
