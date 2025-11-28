Hockey ghiaccioSport Invernali
Hockey ghiaccio, vittorie per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League
Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. Sei match in programma con entrambe le compagini di casa nostra sul ghiaccio. Bolzano vince contro Innsbruck, mentre Val Pusteria piega Vienna al supplementare.
BOLZANO-INNSBRUCK 3-1
Sono gli austriaci a sbloccare il punteggio con Klassek al 7:00, quindi la risposta degli altoatesini arriva nel secondo periodo. Bradley pareggia i conti al 28:14 con la rete dell’1-1, quindi Gersich piazza il sorpasso al 33:34. Nel finale arriva anche il 3-1 a firma di Bradley ad un secondo dalla fine.
VALPUSTERIA-VIENNA 2-1 dopo overtime.
Match equilibratissimo. I gialloneri vanno sotto perchè Vienna va a segno con Souch al minuto 8:59. I Lupi pareggiano i conti con Zanatta al 17:59 e il match diventa una vera e propria battaglia. Negli altri parziali il punteggio non cambia e le due squadre vanno quindi ai supplementari. La sfida viene decisa da Bowbly al 64:34.
Negli altri incontri:
- Ferencvaros-Fehervar 1-6
- Olimpia Lubiana-Graz 0-1
- Klagenfurt-Vorarlberg 6-2
- Villach-Black Wings Lienz 4-5 dopo overtime
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Moser Medical Graz99ers
|22
|11
|3
|3
|5
|75
|51
|24
|44
|2
|HC Falkensteiner Pustertal
|22
|12
|5
|3
|2
|75
|56
|19
|44
|3
|Olimpija Ljubljana
|23
|11
|6
|4
|2
|100
|69
|31
|43
|4
|EC-KAC
|22
|11
|5
|3
|3
|77
|62
|15
|42
|5
|HCB Südtirol Alperia
|21
|12
|6
|1
|2
|82
|54
|28
|40
|6
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|21
|10
|7
|1
|3
|72
|65
|7
|35
|7
|EC Red Bull Salzburg
|21
|8
|7
|3
|3
|62
|53
|9
|33
|8
|FTC-Telekom
|22
|8
|9
|1
|4
|60
|73
|-13
|30
|9
|Hydro Fehervar AV 19
|23
|8
|11
|2
|2
|50
|70
|-20
|30
|10
|Steinbach Black Wings Linz
|22
|7
|11
|4
|0
|71
|74
|-3
|29
|11
|Vienna Capitals
|21
|6
|10
|2
|3
|54
|67
|-13
|25
|12
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|23
|3
|15
|4
|1
|61
|99
|-38
|18
|13
|Pioneers Vorarlberg
|23
|3
|15
|2
|3
|46
|92
|-46
|16