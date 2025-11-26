Hockey ghiaccio: vince Bolzano, cade Val Pusteria nell’ICE League

Il bilancio delle squadre italiane nell’ICE Hockey League in questo mercoledì 26 novembre parla di una vittoria e una sconfitta: si impone Bolzano in trasferta, mentre a cadere – sempre lontano da casa – è il Val Pusteria. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

I Foxes si impongono 3-6 sulla pista dei Black Wings Linz. Bolzanini dilaganti, in rimonta: botta e risposta sull’asse Knott-Schneider, poi gli austriaci ripassano con Würschl e nel secondo periodo segnano anche con Gaffal. Si va sul 3-1, ma Digiacinto e compagni non demordono: proprio lui per il 3-2, poi McClure per il 3-3 al 26′ e Pollock per il 3-4 allo scadere della frazione. Nell’ultimo segmento non c’è gara: Bolzano piazza la zampata al 55′ nuovamente con McClure e chiude i conti con Gersich.

Risultato speculare, ma non felice, per i “Lupi” sulla pista dell’Olimpija Ljubljana nel big match di serata. Gli sloveni si impongono 6-3 facendo la differenza con Simsic (doppietta per lui) e Kumanovic. Val Pusteria, sotto 4-1, è riuscita a tornare sotto sino al 4-3, con Zanatta e Ierullo, ma nel finale non ha più trovato energie per andare all’assalto. MacWilliam e Petan hanno chiuso il match.

In classifica, l’Olimpija Ljubljana vola al primo posto: balcanici a 43 punti in 22 partite, Val Pusteria scavalcato e in seconda posizione con 42 punti ma 21 partite. Sale bene il Bolzano, ora quinto con 37 punti in 20 partite.

Si torna in campo venerdì, match casalinghi per le italiane: Bolzano attende gli HC TIWAG Innsbruck – Die Haie, mentre i Vienna Capitals saranno gli avversari in visita Val Pusteria.