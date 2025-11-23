Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League
Termina con il successo di Asiago il grande derby disputatosi quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La squadra veneta ha infatti battuto ai rigori Merano per 5-6, dopo che il tempo regolamentare si era chiuso con il risultato pirotecnico di 5-5.
Divertentissima la sfida tra le due compagini. Dopo un primo periodo terminato senza scossoni L’HCM parte meglio nel secondo, siglando l’1-0 grazie a Gellon (1:02) prima di subire una vera e propria imbarcata da parte dei rivali, abili a ripristinare gli equilibri e sorpassare con Chiodo (8:59, 16:53) per poi siglare il tris con Casetti (17:43). Poi, in apertura di terzo tempo, Porco cala il poker, mettendo in apparente sicurezza il match.
Ma Merano non ci sta e, al 6:45, accorcia le distanze con Gellon e con Sherbinin (12:43), pareggiando quindi i conti con Frick (13:13). Asiago, punto nell’orgoglio, trova tuttavia la zampata del 4-5 con Valentini, ma due minuti dopo Cruseman riacciuffa nuovamente i rivali.
Nulla di fatto poi nell’extra time. Alla lotteria dei penalty passa però Asiago al secondo tentativo. L’Alps League tornerà il 25 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|KHL Sisak
|20
|10
|3
|5
|2
|73
|49
|+24
|42
|2
|Red Bull Hockey Juniors
|19
|13
|4
|0
|2
|78
|48
|+30
|41
|3
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|17
|10
|4
|2
|1
|63
|38
|+25
|35
|4
|EK Die Zeller Eisbären
|17
|10
|4
|2
|1
|59
|47
|+12
|35
|5
|HC Migross Asiago
|19
|8
|6
|2
|3
|73
|68
|+5
|31
|6
|EC Bregenzerwald
|17
|7
|5
|3
|2
|43
|50
|-7
|29
|7
|Rittner Buam SkyAlps
|19
|7
|7
|1
|4
|54
|53
|+1
|27
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|18
|5
|8
|2
|3
|49
|53
|-4
|22
|9
|S.G. Cortina Hafro
|18
|4
|8
|4
|2
|45
|52
|-7
|22
|10
|HDD Jesenice
|19
|4
|10
|3
|2
|52
|62
|-10
|20
|11
|HC Meran/o Pircher
|17
|4
|8
|2
|3
|43
|59
|-16
|19
|12
|HC Gherdeina valgardena.it
|17
|5
|9
|1
|2
|40
|59
|-19
|19
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|17
|2
|13
|1
|1
|38
|72
|-34