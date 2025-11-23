Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Asiago vince ai rigori il derby con Merano in Alps League

Pubblicato

4 secondi fa

il

Per approfondire:
Asiago Hockey
Asiago Hockey ©Serena Fantini

Termina con il successo di Asiago il grande derby disputatosi quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La squadra veneta ha infatti battuto ai rigori Merano per 5-6, dopo che il tempo regolamentare si era chiuso con il risultato pirotecnico di 5-5. 

Divertentissima la sfida tra le due compagini. Dopo un primo periodo terminato senza scossoni L’HCM parte meglio nel secondo, siglando l’1-0 grazie a Gellon (1:02) prima di subire una vera e propria imbarcata da parte dei rivali, abili a ripristinare gli equilibri e sorpassare con Chiodo (8:59, 16:53) per poi siglare il tris con Casetti (17:43). Poi, in apertura di terzo tempo, Porco cala il poker, mettendo in apparente sicurezza il match. 

Ma Merano non ci sta e, al 6:45, accorcia le distanze con Gellon e con Sherbinin (12:43), pareggiando quindi i conti con Frick (13:13). Asiago, punto nell’orgoglio, trova tuttavia la zampata del 4-5 con Valentini, ma due minuti dopo Cruseman riacciuffa nuovamente i rivali. 

Nulla di fatto poi nell’extra time. Alla lotteria dei penalty passa però Asiago al secondo tentativo. L’Alps League tornerà il 25 novembre. Di seguito la classifica aggiornata. 

ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 KHL Sisak 20 10 3 5 2 73 49 +24 42
2 Red Bull Hockey Juniors 19 13 4 0 2 78 48 +30 41
3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 17 10 4 2 1 63 38 +25 35
4 EK Die Zeller Eisbären 17 10 4 2 1 59 47 +12 35
5 HC Migross Asiago 19 8 6 2 3 73 68 +5 31
6 EC Bregenzerwald 17 7 5 3 2 43 50 -7 29
7 Rittner Buam SkyAlps 19 7 7 1 4 54 53 +1 27
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 18 5 8 2 3 49 53 -4 22
9 S.G. Cortina Hafro 18 4 8 4 2 45 52 -7 22
10 HDD Jesenice 19 4 10 3 2 52 62 -10 20
11 HC Meran/o Pircher 17 4 8 2 3 43 59 -16 19
12 HC Gherdeina valgardena.it 17 5 9 1 2 40 59 -19 19
13 Hockey Unterland Cavaliers 17 2 13 1 1 38 72 -34
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità