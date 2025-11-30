Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Vipiteno batte Merano nel derby della domenica in ALPS League
Vipiteno si prende il derby. I Broncos hanno infatti battuto per 3-1 Merano in occasione della sfida andata in scena oggi e valida per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, avvicinandosi così alla top 5 al momento distante cinque punti.
Match molto bloccato quello tra le due compagini, rimaste a tabellone fermo per tutta la durata dei primi due periodi. L’equilibrio si rompe nel terzo, con i trentini che passano in vantaggio con Sproviero al 10:03, salvo poi subire il quasi immediato pareggio di Fuchs (13:47).
Vipiteno dimostra di averne di più al momento cruciale, quando Conci (14:58) mette a referto il goal del 2-1, preludio del tris messo a referto da Cianfrone (19:34) su situazione di porta vuota.
L’Alps League tornerà il 3 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata.
ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY SU GHIACCIO: CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|22
|15
|4
|1
|2
|89
|52
|+37
|49
|2
|KHL Sisak
|22
|11
|4
|5
|2
|80
|54
|+26
|45
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|19
|11
|5
|2
|1
|64
|54
|+10
|38
|4
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|19
|10
|5
|3
|1
|70
|47
|+23
|37
|5
|HC Migross Asiago
|21
|9
|6
|2
|4
|78
|73
|+5
|35
|6
|EC Bregenzerwald
|18
|8
|5
|3
|2
|48
|53
|-5
|32
|7
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|20
|7
|8
|2
|3
|54
|55
|-1
|28
|8
|Rittner Buam SkyAlps
|20
|7
|8
|1
|4
|59
|59
|+0
|27
|9
|HDD Jesenice
|21
|5
|11
|3
|2
|60
|70
|-10
|23
|10
|S.G. Cortina Hafro
|21
|4
|10
|4
|3
|48
|61
|-13
|23
|11
|HC Gherdeina valgardena.it
|19
|6
|10
|1
|2
|46
|67
|-21
|22
|12
|HC Meran/o Pircher
|19
|4
|10
|2
|3
|47
|67
|-20
|19
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|19
|3
|14
|1
|1
|44
|75
|-31
|12