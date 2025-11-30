Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Valpusteria vince e mantiene la leadership in ICE League. Sorride anche Bolzano

Una domenica positiva per le due squadre impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Valpusteria ha infatti incasellato la seconda vittoria consecutiva rimanendo al comando della classifica (a pari punti con Graz), mentre Bolzano ha allungato la striscia di successi, arrivando a tre partite vinte nelle ultime tre disputate.

Ma andiamo con ordine. La formazione di Brunico ha dominato in lungo ed in largo contro il Vorarlberg, imponendosi per 7-1 scappando in particolar modo dopo il secondo periodo, partendo da un parziale di 1-1. Dopo il primo sigillo di Purdeller (11:47 del primo periodo) a mettere la freccia nel secondo tempo sono stati Ierullo (5:14), Ticar (10:41), ancora Purdeller (14:09) e Di Tomaso (15:29). Poi nella terza ripresa Rueschhof (4:56) e Bardreau (6:45) hanno chiuso i conti. Di Maier invece l’unica rete degli austriaci. 

Le Foxes invece hanno regalato Vienna per 2-0, sfruttando le reti di Mantenuto al 10:53 del secondo periodo, e di Samuelsson al 19:59 del terzo, lasciando così a zero gli avversari.

L’ICE League tornerà il 3 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA ICE LEAGUE HOCKEY GHIACCIO 2025-2026

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 HC Falkensteiner Pustertal HC Falkensteiner Pustertal 23 13 5 3 2 82 57 25 47
2 Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers 23 12 3 3 5 78 53 25 47
3 Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 24 11 6 5 2 102 70 32 45
4 EC-KAC EC-KAC 23 12 5 3 3 81 63 18 45
5 HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia 22 13 6 1 2 83 54 29 43
6 EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 22 9 7 3 3 66 53 13 36
7 EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV 22 10 8 1 3 73 69 4 35
8 FTC-Telekom FTC-Telekom 23 8 9 1 5 61 75 -14 31
9 Hydro Fehervar AV 19 Hydro Fehervar AV 19 23 8 11 2 2 50 70 -20 30
10 Steinbach Black Wings Linz Steinbach Black Wings Linz 23 7 12 4 0 73 77 -4 29
11 Vienna Capitals Vienna Capitals 22 6 11 2 3 54 69 -15 25
12 HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 24 3 16 4 1 61 102 -41 18
13 Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg 24 3 16 2 3 47 99 -52 16
