Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League arriva il ko di Merano contro Bregenzerwald

Pubblicato

11 secondi fa

il

Un solo match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 ma che vedeva impegnata una squadra di casa nostra. Merano, infatti, ospitava Bregenzerwald ed è andato in scena un match davvero tirato vinto però dagli ospiti.

Gli altoatesini hanno sbloccato il punteggio grazie alla rete di Nousiainen dopo 12:28 minuti su assist di Claesson. Si va al primo riposo sull’1-0, con Merano che trova subito il raddoppio con Frick al 22:39 su assist di Fuchs. Nel secondo periodo si svegliano gli austriaci che prima accorciano le distanze con Konig al 29:42, quindi pareggiano i conti con Lipsbergs al 37:58, quindi vanno al sorpasso con Kramer al 39:28 per il 3-2 che manda le squadre all’ultimo intervallo.

Nel terzo tempo prosegue il forcing degli austriaci che segnano prima il 4-2 con Lipsbergs al 55:15, quindi volano sul 5-2 con Haibock al 55:45. Merano va a segno con Traversa al 57:15 per il 5-3 ma ormai è troppo tardi.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Hockey Juniors 21 14 4 1 2 86 52 +34 46
2 KHL Sisak 21 10 4 5 2 74 51 +23 42
3 EK Die Zeller Eisbären 18 11 4 2 1 63 49 +14 38
4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 18 10 5 2 1 66 44 +22 35
5 HC Migross Asiago 20 9 6 2 3 75 69 +6 34
6 EC Bregenzerwald 18 8 5 3 2 48 53 -5 32
7 Rittner Buam SkyAlps 19 7 7 1 4 54 53 +1 27
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 19 6 8 2 3 51 54 -3 25
9 S.G. Cortina Hafro 20 4 9 4 3 48 58 -10 23
10 HC Gherdeina valgardena.it 18 6 9 1 2 43 61 -18 22
11 HDD Jesenice 20 4 11 3 2 54 65 -11 20
12 HC Meran/o Pircher 18 4 9 2 3 46 64 -18 19
13 Hockey Unterland Cavaliers 18 2 14 1 1 39 74 -35 9
