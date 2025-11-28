|1
|Red Bull Hockey Juniors
|21
|14
|4
|1
|2
|86
|52
|+34
|46
|2
|KHL Sisak
|21
|10
|4
|5
|2
|74
|51
|+23
|42
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|18
|11
|4
|2
|1
|63
|49
|+14
|38
|4
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|18
|10
|5
|2
|1
|66
|44
|+22
|35
|5
|HC Migross Asiago
|20
|9
|6
|2
|3
|75
|69
|+6
|34
|6
|EC Bregenzerwald
|18
|8
|5
|3
|2
|48
|53
|-5
|32
|7
|Rittner Buam SkyAlps
|19
|7
|7
|1
|4
|54
|53
|+1
|27
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|19
|6
|8
|2
|3
|51
|54
|-3
|25
|9
|S.G. Cortina Hafro
|20
|4
|9
|4
|3
|48
|58
|-10
|23
|10
|HC Gherdeina valgardena.it
|18
|6
|9
|1
|2
|43
|61
|-18
|22
|11
|HDD Jesenice
|20
|4
|11
|3
|2
|54
|65
|-11
|20
|12
|HC Meran/o Pircher
|18
|4
|9
|2
|3
|46
|64
|-18
|19
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|18
|2
|14
|1
|1
|39
|74
|-35
|9
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League arriva il ko di Merano contro Bregenzerwald
Un solo match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 ma che vedeva impegnata una squadra di casa nostra. Merano, infatti, ospitava Bregenzerwald ed è andato in scena un match davvero tirato vinto però dagli ospiti.
Gli altoatesini hanno sbloccato il punteggio grazie alla rete di Nousiainen dopo 12:28 minuti su assist di Claesson. Si va al primo riposo sull’1-0, con Merano che trova subito il raddoppio con Frick al 22:39 su assist di Fuchs. Nel secondo periodo si svegliano gli austriaci che prima accorciano le distanze con Konig al 29:42, quindi pareggiano i conti con Lipsbergs al 37:58, quindi vanno al sorpasso con Kramer al 39:28 per il 3-2 che manda le squadre all’ultimo intervallo.
Nel terzo tempo prosegue il forcing degli austriaci che segnano prima il 4-2 con Lipsbergs al 55:15, quindi volano sul 5-2 con Haibock al 55:45. Merano va a segno con Traversa al 57:15 per il 5-3 ma ormai è troppo tardi.