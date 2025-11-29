Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: sorride solo l’Unterland nel sabato di Alps League

Pubblicato

49 secondi fa

il

Va in archivio un sabato oltremodo difficile per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Delle cinque formazioni scese in campo a sorridere è stato solo l’Unterland, uscito vittorioso dalla sfida cotro lo Zeller Eisbaren. 

Sfida solida per i Cavaliers, bravi a tenere con continuità le redini del gioco superando gli avversari con il risultato di 1-5. Si è arresa ai rigori invece Asiago, caduta per 3-4 al cospetto del Kitzbuhel. 

K.O anche per Renon, squadra che ha ceduto il passo allo Jesenice per 6-5. Più netti invece i K.O di Gherdeina (6-3 contro il KHL Sisak) e Cortina (0-3 con il Salzburg 2). 

l’Alps League tornerà domani, domenica 30 novembre. Di seguito la classifica aggiornata. 

CLASSIFICA AGGIORNATA ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 22 15 4 1 2 89 52 +37 49
2 KHL Sisak 22 11 4 5 2 80 54 +26 45
3 EK Die Zeller Eisbären 19 11 5 2 1 64 54 +10 38
4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 19 10 5 3 1 70 47 +23 37
5 HC Migross Asiago 21 9 6 2 4 78 73 +5 35
6 EC Bregenzerwald 18 8 5 3 2 48 53 -5 32
7 Rittner Buam SkyAlps 20 7 8 1 4 59 59 +0 27
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 19 6 8 2 3 51 54 -3 25
9 HDD Jesenice 21 5 11 3 2 60 70 -10 23
10 S.G. Cortina Hafro 21 4 10 4 3 48 61 -13 23
11 HC Gherdeina valgardena.it 19 6 10 1 2 46 67 -21 22
12 HC Meran/o Pircher 18 4 9 2 3 46 64 -18 19
13 Hockey Unterland Cavaliers 19 3 14 1 1 44 75 -31 12
