Hockey ghiaccio: sabato sera positivo per Renon e Vipiteno nell’Alps League

Il sabato sera dell’Alps Hockey League – relativamente al 22 novembre – sorride a Renon e Vipiteno. Nelle gare disputate sulle piste di uno dei campionati più partecipati d’Europa, ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Renon ha superato 3-0 Cortina: vittoria autorevole in casa per Felicetti e compagni, capaci di segnare un gol per tempo, inserendo nel tabellino marcatori anche Fink e Cuglietta, senza lasciare spazio ai rivali.

A valanga, e in trasferta, invece il Vipiteno nella tana del Gherdeina: i Broncos passano 2-6 venendo trascinati dalla doppietta di Conci e dalle griffe di Sproviero, Gschliesser, Zandegiacomo e infine Sanvido.

Sconfitte interne invece per gli Unterland Cavaliers, battuti 1-4 dall’Adler Stadtwerke Kitzbühel e per l’Asiago, che è stato piegato 4-5 all’overtime dall’HDD Jesenice. Un peccato per i veneti che hanno sciupato un vantaggio di 4-2 negli ultimi 13 minuti di gara facendosi prima raggiungere e poi superare dagli sloveni, che hanno trovato la zampata decisiva con uno scatenato Svetina (2 reti personali).

In classifica: Red Bull Hockey Juniors primi con 41 punti raccolti in 19 gare. La migliore delle italiane al momento, al di la della sconfitta, è l’Asiago: al 5° posto con 29 punti in 18 partite.