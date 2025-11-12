Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Valpusteria sempre più capolista in ICE League, Bolzano cade ai rigori

Pubblicato

19 secondi fa

il

Valpusteria hockey
Valpusteria hockey ©Foppa Iwan - HC Pustertal

Un mercoledì a due facce per le squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Nella serata odierna infatti la sempre più capolista Valpusteria ha superato brillantemente l’HK Olimpija, mentre Bolzano si è arresa ai rigori contro il Fehervar AV19. 

Grande gara quella dei lupi che, dopo aver chiuso il primo parziale con il risultato di 1-2, sono letteralmente saliti in cattedra nel secondo periodo mettendo a referto tre reti siglate rispettivamente da Di Tomaso (5:35), Ierullo (16:14 in situazione di power-play) e Rueschhoff (18:45). Gli ospiti al terzo hanno poi cercato di riaprire i giochi sfruttando il goal di Simsic in inferiorità (4:10), ma la formazione di Brunico ha messo a referto il timbro della sicurezza con Saracino al 16:25. 

Le Foxes invece si sono rese artefici di una prestazione di carattere. Sotto di 2-1, gli altoatesini hanno ripristinato gli equilibri con Bradley (3:11), salvo però non andare a segno nel tempo restante né tanto meno, all’extra time. Ai rigori i magiari sono risultati più lucidi, beffando così gli avversari. 

L’ICE League tornerà il prossimo 14 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata. 

ICE LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO. CLASSIFICA AGGIORNATA

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 HC Falkensteiner Pustertal 17 11 3 2 1 61 42 19 38
2 Olimpija Ljubljana 17 8 3 4 2 83 53 30 34
3 EC-KAC 16 8 3 3 2 50 38 12 32
4 HCB Südtirol Alperia 16 9 4 1 2 62 39 23 31
5 Moser Medical Graz99ers 16 6 2 3 5 55 41 14 29
6 EC Red Bull Salzburg 16 6 5 2 3 47 40 7 25
7 EC iDM Wärmepumpen VSV 15 7 5 1 2 50 46 4 25
8 FTC-Telekom 17 5 7 1 4 49 58 -9 21
9 Hydro Fehervar AV 19 17 5 8 2 2 34 56 -22 21
10 Steinbach Black Wings Linz 16 5 9 2 0 52 53 -1 19
11 Vienna Capitals 16 4 8 2 2 43 55 -12 18
12 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 17 2 10 4 1 44 75 -31 15
13 Pioneers Vorarlberg 18 2 11 2 3 33 67 -34 13
