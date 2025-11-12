Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Valpusteria sempre più capolista in ICE League, Bolzano cade ai rigori
Un mercoledì a due facce per le squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Nella serata odierna infatti la sempre più capolista Valpusteria ha superato brillantemente l’HK Olimpija, mentre Bolzano si è arresa ai rigori contro il Fehervar AV19.
Grande gara quella dei lupi che, dopo aver chiuso il primo parziale con il risultato di 1-2, sono letteralmente saliti in cattedra nel secondo periodo mettendo a referto tre reti siglate rispettivamente da Di Tomaso (5:35), Ierullo (16:14 in situazione di power-play) e Rueschhoff (18:45). Gli ospiti al terzo hanno poi cercato di riaprire i giochi sfruttando il goal di Simsic in inferiorità (4:10), ma la formazione di Brunico ha messo a referto il timbro della sicurezza con Saracino al 16:25.
Le Foxes invece si sono rese artefici di una prestazione di carattere. Sotto di 2-1, gli altoatesini hanno ripristinato gli equilibri con Bradley (3:11), salvo però non andare a segno nel tempo restante né tanto meno, all’extra time. Ai rigori i magiari sono risultati più lucidi, beffando così gli avversari.
L’ICE League tornerà il prossimo 14 ottobre. Di seguito la classifica aggiornata.
ICE LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO. CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|HC Falkensteiner Pustertal
|17
|11
|3
|2
|1
|61
|42
|19
|38
|2
|Olimpija Ljubljana
|17
|8
|3
|4
|2
|83
|53
|30
|34
|3
|EC-KAC
|16
|8
|3
|3
|2
|50
|38
|12
|32
|4
|HCB Südtirol Alperia
|16
|9
|4
|1
|2
|62
|39
|23
|31
|5
|Moser Medical Graz99ers
|16
|6
|2
|3
|5
|55
|41
|14
|29
|6
|EC Red Bull Salzburg
|16
|6
|5
|2
|3
|47
|40
|7
|25
|7
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|15
|7
|5
|1
|2
|50
|46
|4
|25
|8
|FTC-Telekom
|17
|5
|7
|1
|4
|49
|58
|-9
|21
|9
|Hydro Fehervar AV 19
|17
|5
|8
|2
|2
|34
|56
|-22
|21
|10
|Steinbach Black Wings Linz
|16
|5
|9
|2
|0
|52
|53
|-1
|19
|11
|Vienna Capitals
|16
|4
|8
|2
|2
|43
|55
|-12
|18
|12
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|17
|2
|10
|4
|1
|44
|75
|-31
|15
|13
|Pioneers Vorarlberg
|18
|2
|11
|2
|3
|33
|67
|-34
|13