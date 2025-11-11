Hockey ghiaccio: l’Italia femminile si prepara al raduno in Canada, con vista su Milano Cortina 2026

Dopo aver dominato il triangolare di Bolzano contro Norvegia e Austria, rispettivamente battute 4-0 e 2-0, in casa Italia femminile di hockey su ghiaccio l’entusiasmo è alto e le possibilità verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 aumentano, non tanto per i primi due posti sul podio (che vedranno presumibilmente lottare USA e Canada) quanto per la volontà del Blue Team di inserirsi nella bagarre per il bronzo.

A tal proposito, il gruppo guidato dal neo head coach Eric Bouchard, partirà nelle prossime settimane alla volta del Canada, Montreal e dintorni, per un totale di 6 settimane di impegno, 3 settimane a fine novembre e 3 settimane a gennaio, al fine di preparare al meglio i Giochi Olimpici.

Nadia Mattivi e Franziska Stocker, giocatrici che fanno parte della nazionale, hanno spiegato al sito federale i loro punti di vista e le loro prospettive sul collegiale in Nord America.

Nadia Mattivi: “Avremo un’occasione unica sotto tanti aspetti. Prima di tutto per creare una chimica di gruppo ancora migliore, poi ci sarà modo e tempo di lavorare sui dettagli del sistema di gioco, delle special unit e della preparazione fisiche. Questo raduno ci darà la possibilità di respirare hockey in un paese come il Canada e sono convinta possa lasciarci tanto entusiasmo verso le Olimpiadi”.

Franziska Stocker: “Innanzitutto la possibilità di lavorare quasi ogni giorno tra pista e palestra. Ci saranno degli skill coach specifici per tanti aspetti: dalla protezione del disco alla meccanica del tiro fino al pattinaggio. A Montreal potremo lavorare in maniera intensissima su tutti quei dettagli utili per fare la differenza quando conterà davvero, cioè a febbraio. Sarà importante anche per il consolidamento del gruppo, non vediamo l’ora”.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia femminile – nel torneo a 10 squadre – è stata sorteggiata nella Pool B, insieme a Giappone, Svezia, Germania e Francia. Le azzurre faranno il loro debutto in pista il 5 febbraio alle 14.40 contro la rappresentativa transalpina.