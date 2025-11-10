Hockey ghiaccio: l’Italia femminile impressiona nel triangolare di Bolzano. Ottimismo verso le Olimpiadi

Un perentorio 4-0 alla Norvegia e un secco 2-0 all’Austria: il triangolare di Bolzano lascia alla nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio del neo head coach Eric Bouchard un’onda di positività incredibile verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che ormai non sono lontanissime a livello cronologico.

Le statistiche parlano chiaro: 6 gol fatti, ma soprattutto 0 subiti. Due “Clean Sheet” che fanno capire quanto le azzurre stiano lavorando sotto tutti gli aspetti del loro gioco, bene in attacco e altrettanto in difesa.

Tenere la porta inviolata è sintomo si di un reparto portieri forti, ma anche di linee che lavorano su automatismi certi e definiti quando non si è in possesso del disco.

Le note quindi sono solo liete. Ora però c’è da caricare nuovamente il serbatoio prima di scaricare a terra tutto il proprio valore: a Montreal inizieranno settimane intense di preparazione in un collegiale che servirà ad alzare ulteriormente il livello, per presentarsi poi con ambizioni all’appuntamento a Cinque Cerchi. Anche perché, va rimarcato che dietro alle favoritissime Stati Uniti e Canada la battaglia per il bronzo sarà incerta e feroce e un’Italia in questo stato di forma potrebbe provare a dire la sua.