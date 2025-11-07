Seguici su
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League importante successo di Merano contro Sisak

2 minuti fa

Un solo match nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 ma dal peso specifico notevole. Merano, infatti, ospitava Sisak che, dal suo canto, voleva i 3 punti per tornare in vetta alla classifica generale. La formazione altoatesina, invece, ha disposto dei croati, andando a mettere a segno un successo di estrema rilevanza per la propria stagione.

HCM MERANO-KHL SISAK 4-0

Pronti, via e il match è subito vibrante. Merano passa vantaggio dopo soli 4:02 con Claesson che segna la rete del vantaggio su assist di Sherbinin. Il raddoppio dei padroni di casa arriva in maniera immediata. Minuto 6:42, Cruseman segna il 2-0 in power-play su assist di Sherbinin. Al minuto 14:58 arriva anche il 3-0 degli altoatesini con Mandruzzato che va a rete su assist di Tomasini.

Dopo una prima frazione dominata, Merano non si distrae e si arriva al terzo tempo ancora sul punteggio di 3-0. Per i padroni di casa c’è tempo anche per il poker firmato da Gellon al minuto 52:17. La rete che chiude ogni discorso e mette in ghiaccio l’importante successo di Merano.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Hockey Juniors 15 10 3 0 2 57 36 +21 32
2 KHL Sisak 15 8 3 3 1 58 39 +19 31
3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 13 7 4 1 1 48 31 +17 24
4 EC Bregenzerwald 12 7 4 1 0 32 32 +0 23
5 Rittner Buam SkyAlps 15 5 5 1 4 42 43 -1 21
6 EK Die Zeller Eisbären 12 6 4 1 1 34 37 -3 21
7 HC Migross Asiago 13 6 6 1 0 48 47 +1 20
8 HC Gherdeina valgardena.it 12 5 5 1 1 29 35 -6 18
9 S.G. Cortina Hafro 14 4 7 2 1 35 40 -5 17
10 HC Meran/o Pircher 13 4 6 2 1 33 41 -8 17
11 HDD Jesenice 14 4 8 1 1 36 40 -4 15
12 Wipptal Broncos Weihenstephan 13 4 7 1 1 33 38 -5 15
13 Hockey Unterland Cavaliers 13 2 10 0 1 27 53 -26 7
