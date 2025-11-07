Hockey ghiaccioSport Invernali
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League importante successo di Merano contro Sisak
Un solo match nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 ma dal peso specifico notevole. Merano, infatti, ospitava Sisak che, dal suo canto, voleva i 3 punti per tornare in vetta alla classifica generale. La formazione altoatesina, invece, ha disposto dei croati, andando a mettere a segno un successo di estrema rilevanza per la propria stagione.
HCM MERANO-KHL SISAK 4-0
Pronti, via e il match è subito vibrante. Merano passa vantaggio dopo soli 4:02 con Claesson che segna la rete del vantaggio su assist di Sherbinin. Il raddoppio dei padroni di casa arriva in maniera immediata. Minuto 6:42, Cruseman segna il 2-0 in power-play su assist di Sherbinin. Al minuto 14:58 arriva anche il 3-0 degli altoatesini con Mandruzzato che va a rete su assist di Tomasini.
Dopo una prima frazione dominata, Merano non si distrae e si arriva al terzo tempo ancora sul punteggio di 3-0. Per i padroni di casa c’è tempo anche per il poker firmato da Gellon al minuto 52:17. La rete che chiude ogni discorso e mette in ghiaccio l’importante successo di Merano.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|15
|10
|3
|0
|2
|57
|36
|+21
|32
|2
|KHL Sisak
|15
|8
|3
|3
|1
|58
|39
|+19
|31
|3
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|13
|7
|4
|1
|1
|48
|31
|+17
|24
|4
|EC Bregenzerwald
|12
|7
|4
|1
|0
|32
|32
|+0
|23
|5
|Rittner Buam SkyAlps
|15
|5
|5
|1
|4
|42
|43
|-1
|21
|6
|EK Die Zeller Eisbären
|12
|6
|4
|1
|1
|34
|37
|-3
|21
|7
|HC Migross Asiago
|13
|6
|6
|1
|0
|48
|47
|+1
|20
|8
|HC Gherdeina valgardena.it
|12
|5
|5
|1
|1
|29
|35
|-6
|18
|9
|S.G. Cortina Hafro
|14
|4
|7
|2
|1
|35
|40
|-5
|17
|10
|HC Meran/o Pircher
|13
|4
|6
|2
|1
|33
|41
|-8
|17
|11
|HDD Jesenice
|14
|4
|8
|1
|1
|36
|40
|-4
|15
|12
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|13
|4
|7
|1
|1
|33
|38
|-5
|15
|13
|ù
|Hockey Unterland Cavaliers
|13
|2
|10
|0
|1
|27
|53
|-26
|7