Hockey ghiaccio: Italia femminile, un triangolare molto importante contro Norvegia e Austria

Per le nazionali italiane di hockey su ghiaccio è un momento di grande fermento. Non solo l’Italia maschile impegnata nella prima tappa dell’European Cup of Nations, ma anche l’Italia femminile che sul ghiaccio della Sparkasse Arena di Bolzano sosterrà un triangolare contro Norvegia e Austria, fra venerdì 7 e domenica 9 novembre.

Le azzurre cercano di porre il primo vero mattoncino del loro percorso verso un 2026 che si preannuncia intenso, visto che la squadra allenata dal neo head coach Eric Bouchard sarà la formazione ospitante delle Olimpiadi di Milano Cortina, e poi andrà a caccia di un posto nella Top Division planetaria affrontando i Mondiali di Gruppo A ad aprile.

Si sale e si scende. La Norvegia è appena retrocessa proprio nella Division A, e sarà quindi rivale del Blue Team, mentre l’Austria ha ottenuto la promozione in Top Division: due squadre contro cui provare a trarre indicazioni importanti in vista del prosieguo della preparazione.

Pensare a queste partite ma proiettarsi anche un po’ in avanti, sarà questa la missione del gruppo-squadra, visto che poi dal weekend del 22-23 novembre, l’Italia si trasferirà in Canada per quattro settimane di collegiale a Montreal con allenamenti e sfide a selezioni canadesi.

La rotta è quindi tracciata, ora bisognerà sostanzialmente percorrerla per arrivare il più pronte possibile all’appuntamento con la storia.