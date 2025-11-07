Hockey ghiaccio: Italia, con la Gran Bretagna subito a caccia del riscatto nell’European Cup of Nations

Dopo aver perso 4-2 nella prima gara dell’European Cup of Nations a Sosnowiec, contro i padroni di casa della Polonia, per l’Italia dell’hockey su ghiaccio non c’è troppo tempo di rimuginare su quanto successo, visto che oggi alle 16.00 sarà il momento di tornare in pista per sfidare la Gran Bretagna.

Larkin e soci hanno un chiaro obiettivo: riscattarsi, per poi pensare alla partita conclusiva dell’8 novembre contro la Slovenia.

I britannici, a proposito di Slovenia, arrivano anche loro da un ko, quello subito per 5-1 contro i balcanici e quindi potrebbero avvicinarsi al testa a testa contro il Blue Team – almeno a livello psicologico – con le stesse emozioni e gli stessi pensieri del collettivo allenato da Jukka Jalonen.

Meno errori, meno pause, più concretezza: l’Italia contro la Polonia non è che non abbia giocato una partita di buon livello, ma a fare la differenza sono stati tanti piccoli e grandi dettagli che alla fine hanno marcato la differenza contro i biancorossi.

Quella contro la selezione d’Oltremanica, che annovera 12 esordienti nel suo gruppo-squadra allargato e deve nel contempo fare a meno di elementi come Kirk, Dowd, Perlini, O’Connor e il portiere Bowns, può essere l’opportunità buona per attivare un motore che ha bisogno in primis di fiducia verso i prossimi appuntamenti.