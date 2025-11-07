Hockey ghiaccio: l’Italia si riscatta all’European Cup of Nations. Gran Bretagna battuta ai supplementari

Dopo il ko patito contro la Polonia nella prima giornata dell’European Cup of Nations (4-2), l’Italia dell’hockey su ghiaccio rialza la testa sulla pista di Sosnowiec andando a vincere la seconda partita del suo percorso, in un palpitante 5-4 contro la Gran Bretagna, risolto ai supplementari dalla zampata di Gazley.

La gara fra il Blue Team e i britannici inizia subito ad alto ritmo e senza esclusione di colpi. L’Italia va in vantaggio con Gazley, sfruttando il powerplay a suo favore, ma i rivali pareggiano a meno di 90″ dal primo riposo con la griffe di Betteridge.

Si ricomincia sull’1-1. Doppio botta e risposta progressivo: Frigo-Inglis, per il 2-2, Petan e ancora Betteridge per il 3-3. C’è ancora tempo e spazio per una rete: è quella degli uomini di Jukka Jalonen, che vanno pesantemente a referto con Mantenuto.

Ultimo segmento di match, Italia in vantaggio sul 4-3. La Gran Bretagna però non molla: powerplay per i giocatori dell’Union Jack e pareggio con Neilson. Si va sul 4-4 a meno di 5 minuti dalla fine. Il risultato non cambia più: arriva il momento dei supplementari.

Si viaggia sul filo sottile dell’imprevedibilità fino a quando, dopo 4 minuti e 49 secondi, Gazley trova il modo di battere a in porta gonfiando la gabbia avversaria con il gol che chiude il match e consegna la vittoria all’Italia per 5-4. Domani terza e ultima sfida in programma per Larkin e compagni: sempre alle ore 16.00, sabato 8 novembre, contro la Slovenia.

GRAN BRETAGNA-ITALIA 5–4 d.t.s. (1–1, 3–2, 0-1, 1-0)

GRAN BRETAGNA Brine (Marr); J. Hazeldine-A. Hazeldine; Waller-Betteridge-Harewood; Steele-Inglis; Alderson-Hopkins-Neilson; Kelly-Martelly; McBean-Shudra-Norris; Beattie; Lyne-Ulrick-Watson. Allenatore: Pete Russel.

ITALIA Rigoni (Clara); Trivellato-Seed; Tedesco-Frycklund-Purdeller; Zanatta-Di Tomaso; DiGiacinto-Bradley-Gazley; Amorosa-Spornberger; Frigo-Mantenuto-Petan; Miglioranzi-Larcher; Segafredo-Misley-Zanetti. Allenatore: Jukka Jalonen

ARBITRI Baca-Suski (Kot-Gerne)

MARCATORI 15’20” Gazley (Zanatta, Bradley) PP1, 18’34” Betteridge (Waller, A. Hazeldine); 25’00” Frigo (Seed, Mantenuto) SH1, 29’46” Inglis (Hopkins, Neilson), 32’56” Petan (Gazley, Bradley), 36’16” Betteridge (Waller), 37’17” Mantenuto (Petan, Seed), 56’50” Neilson (J. Hazeldine, Steele) PP1; 64’49” Gazley (Bradley).

NOTE Penalità Gran Bretagna 6’ – Italia 8’. Tiri in porta Gran Bretagna 20 – Italia 44. Spettatori 120.