Griglia di partenza F1, GP Qatar 2025: risultati e classifica qualifiche

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Qatar, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 30 novembre, che potrebbe anche decidere la lotta per la conquista del titolo iridato

Di seguito la griglia di partenza del GP del Qatar 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP QATAR F1 2025

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP QATAR F1 2025

Q3

Q2

Q1

1 George Russell Mercedes 1:20.074 2

2 Lando Norris McLaren +0.083 2

3 Oscar Piastri McLaren +0.160 2

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.398 2

5 Carlos Sainz Williams +0.446 2

6 Liam Lawson Racing Bulls +0.465 3

7 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.474 2

8 Charles Leclerc Ferrari +0.490 3

9 Kimi Antonelli Mercedes +0.502 2

10 Fernando Alonso Aston Martin +0.524 2

11 Isack Hadjar Racing Bulls +0.529 3

12 Alexander Albon Williams +0.555 2

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.556 3

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.579 3

15 Pierre Gasly Alpine +0.607 3

16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.687 2

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.790 2

18 Lewis Hamilton Ferrari +0.833 3

19 Lance Stroll Aston Martin +0.984 2

20 Franco Colapinto Alpine +1.063 3