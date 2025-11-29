F1, il sabato di Lusail propone Sprint Race e qualifiche. Piastri sfida Norris, Verstappen per la rimonta

Oggi si entrerà ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail saranno messi in palio i primi punti di questo weekend che, sulla carta, potrebbe anche risultare decisivo nell’ottica della corsa al titolo iridato. Dopo l’unica sessione di prove libere di ieri e, soprattutto, la Sprint Qualifying, oggi si inizierà a fare sul serio.

Quale sarà il programma del sabato qatariota? Si inizierà subito con il piatto forte della giornata. Alle ore 15.00 italiane (le ore 17.00 locali), infatti, andrà in scena la Sprint Race, che metterà sul piatto 8 punti che potrebbero pesare, e non poco, sulla lotta per il titolo. Alle ore 19.00, quindi, toccherà alle qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara vera e propria che scatterà alle ore 17.00.

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar vedrà scattare dalla pole position Oscar Piastri che ieri ha fatto vedere di essere ancora pronto alla battaglia. Al suo fianco un George Russell che sta confermando di essere in un ottimo momento, mentre si accontenta della seconda fila Lando Norris che cercherà di non sbagliare il colpo, specialmente in partenza. Deluso, invece, Max Verstappen che scatterà solamente dalla sesta casella della griglia di partenza.

In casa Ferrari, invece, i musi sono lunghi. Charles Leclerc non è andato oltre la nona posizione, mentre Lewis Hamilton sarà addirittura 18°. La SF-25 anche a Lusail ha confermato di essere una macchina quasi inguidabile nei curvoni con i piloti che sono letteralmente impazziti per provare a tenerla in strada. La sensazione è che la Sprint Race per il team di Maranello sarà solamente un modo per provare la vettura in ottica qualifiche e gara di domani.