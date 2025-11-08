Griglia di partenza F1, GP Brasile 2025: risultati e classifica qualifiche

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 9 novembre, che potrebbe anche essere condizionata dalla variabile meteo, tipica di questa località. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato sudamericano, caratterizzato anche da continui saliscendi e dall’iconica Arquibancadas.

Di seguito la griglia di partenza del GP del Brasile 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE F1 2025

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP BRASILE F1 2025

Q3

Q2

1 Lando Norris McLaren 1:09.616 4

2 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.139 5

3 Kimi Antonelli Mercedes +0.158 4

4 Charles Leclerc Ferrari +0.185 4

5 Oscar Piastri McLaren +0.219 5

6 Pierre Gasly Alpine +0.241 5

7 George Russell Mercedes +0.264 4

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.334 5

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.354 4

10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.369 6

11 Fernando Alonso Aston Martin +0.385 5

12 Alexander Albon Williams +0.437 7

13 Lewis Hamilton Ferrari +0.484 5

14 Lance Stroll Aston Martin +0.545 5

15 Carlos Sainz Williams +0.856 7

Q1

1 Lando Norris McLaren 1:09.656 2

2 Pierre Gasly Alpine +0.229 3

3 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.235 3

4 Oscar Piastri McLaren +0.272 3

5 Charles Leclerc Ferrari +0.278 2

6 George Russell Mercedes +0.279 2

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.360 3

8 Lance Stroll Aston Martin +0.385 3

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.427 2

10 Liam Lawson Racing Bulls +0.452 3

11 Alexander Albon Williams +0.459 4

12 Fernando Alonso Aston Martin +0.525 3

13 Carlos Sainz Williams +0.528 4

14 Kimi Antonelli Mercedes +0.536 2

15 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.681 4

16 Max Verstappen Red Bull Racing +0.747 2

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.782 3

18 Franco Colapinto Alpine +0.976 3

19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.055 2

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – 0