Formula 1GP Brasile
Griglia di partenza F1, GP Brasile 2025: risultati e classifica qualifiche
Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 9 novembre, che potrebbe anche essere condizionata dalla variabile meteo, tipica di questa località. Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato sudamericano, caratterizzato anche da continui saliscendi e dall’iconica Arquibancadas.
Di seguito la griglia di partenza del GP del Brasile 2025 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.
GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE F1 2025
CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP BRASILE F1 2025
Q3
Q2
1 Lando Norris McLaren 1:09.616 4
2 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.139 5
3 Kimi Antonelli Mercedes +0.158 4
4 Charles Leclerc Ferrari +0.185 4
5 Oscar Piastri McLaren +0.219 5
6 Pierre Gasly Alpine +0.241 5
7 George Russell Mercedes +0.264 4
8 Liam Lawson Racing Bulls +0.334 5
9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.354 4
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.369 6
11 Fernando Alonso Aston Martin +0.385 5
12 Alexander Albon Williams +0.437 7
13 Lewis Hamilton Ferrari +0.484 5
14 Lance Stroll Aston Martin +0.545 5
15 Carlos Sainz Williams +0.856 7
Q1
1 Lando Norris McLaren 1:09.656 2
2 Pierre Gasly Alpine +0.229 3
3 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.235 3
4 Oscar Piastri McLaren +0.272 3
5 Charles Leclerc Ferrari +0.278 2
6 George Russell Mercedes +0.279 2
7 Lewis Hamilton Ferrari +0.360 3
8 Lance Stroll Aston Martin +0.385 3
9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.427 2
10 Liam Lawson Racing Bulls +0.452 3
11 Alexander Albon Williams +0.459 4
12 Fernando Alonso Aston Martin +0.525 3
13 Carlos Sainz Williams +0.528 4
14 Kimi Antonelli Mercedes +0.536 2
15 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.681 4
16 Max Verstappen Red Bull Racing +0.747 2
17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.782 3
18 Franco Colapinto Alpine +0.976 3
19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.055 2
20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – 0