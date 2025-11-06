F1, GP Brasile 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

La ventunesima gara del Mondiale 2025 di F1 si correrà a Interlagos dal 7 al 9 novembre. Concettualmente si tratta del Gran Premio del Brasile, nominalmente del Gran Premio di San Paolo. L’appuntamento ha difatti cambiato denominazione a partire dal 2021 in seguito a frizioni tra la municipalità paulistana e il governo centrale di Brasilia, “reo” di aver sponsorizzato la rivale Rio de Janeiro nel suo tentativo di accaparrarsi il GP grazie a un nuovo autodromo (poi mai realizzato).

Dunque, meglio restare fedeli al luogo. Interlagos a oggi ha ospitato 41 gare valevoli per il Mondiale. Le prime tra il 1973 e il 1980 con un lay-out lungo quasi 8 km e arrotolato su sé stesso come uno spaghetto. Dopodiché, dal 1990 a oggi, si è utilizzata la nuova conformazione della pista, profondamente riveduta e corretta e dalla metratura decisamente più aderente agli standard moderni (circa 4.300 metri).

Un tempo collocata a inizio stagione, dal 2004 è stata spostata nella fase finale dell’annata, risultando talvolta decisiva per l’assegnazione del Mondiale. La dinamica si è verificata ininterrottamente per un lustro, dal 2005 al 2009, ripetendosi poi nel 2012. Attenzione al meteo, perché da queste parti possono arrivare violenti temporali da un momento all’altro, in grado di stravolgere i valori in campo.

GP BRASILE F1 – GUIDA TV8

Sabato 8 novembre

Ore 13:00 F1, Qualifica Sprint – Differita tv in chiaro.

Ore 15:00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro

Ore 19:00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

Domenica 9 novembre

Ore 21:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP BRASILE F1 2025

TV IN CHIARO – È prevista la copertura in chiaro in diretta della Sprint e delle qualifiche. Viceversa, la gara di domenica non sarà visibile gratuitamente live. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in chiaro, ma in differita, il Gran Premio di San Paolo.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta ogni sessione di Interlagos. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità in palinsesto.

STREAMING – L’evento brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP BRASILE F1 2025

VENERDI’ 7 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15:30 F1, Prove Libere

Ore 19:30 F1, Qualifica Sprint

SABATO 8 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15:00 F1, Sprint

Ore 19:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 9 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18:00 F1, Gara