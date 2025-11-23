Golf, Valimaki vince il The RSM Classic. Prima vittoria del finlandese sul PGA Tour

Era uno dei favoriti alla vigilia del torneo ed ha confermato il suo stato di forma. Il filandese Sami Valimaki ha chiuso davanti a tutti il The RSM Classic, ultimo torneo della stagione sul PGA Tour, vincendo il primo titolo in carriera sul maggiore circuito statunitense. Il classe ‘98 nato a Nokia, grazie ad uno score di -4 nella giornata finale, ha consegnato uno score totale di -23, distaccando così di un colpo l’americano McGreevy, fermo in 2ª posizione a -22.

Valimaki quest’anno ha avuto una stagione particolare. 3 top 10 su 25 tornei giocati con 16 tagli passati e 4 top 20. Tanti, quindi, in percentuale, i risultati ottimi sui 16 tagli passati. Nell’ultimo periodo il finlandese sapeva di essere in forma con un T18 alle Bermuda e un T2 al World Wide Technology Championship in Messico.

Terzo posto da solo per Ricky Castillo che a -21 ha staccato Echavarria, Hodges e Kim fermi a -19 in T4. Chiudono la top 10, invece, Stevens, Hoey, Poston, Ghim, Pak, Power, Blair, Keefer, Novak, Thorbjornsen e Rodgers, tutti quanti bloccati sul -18 in T7. Nel complesso i campi su cui si è disputato il torneo, il Seaside Course e il Plantation Course, hanno giocato molto facile, cosa che ha permesso alla maggior parte del filed di giocare sotto par. Il dato che conferma ciò è la linea del taglio che dopo due giorni è stata posta a -7.

Valimaki porta a casa, così, 1,26 milioni di dollari (su un montepremi di 7) e 500 punti FedEx Cup Fall. Termina, con il The RSM Classic, la regular season del PGA Tour. Nella programmazione del circuito a dicembre ci sono 2 tornei, l’Hero World Challenge, torneo ad invito, e il Grant Thornton Invitational, sempre ad invito ma con la formula della 4 palle.